Expresidente Bolsonaro sale de prisión e ingresa al hospital para operación

BRASILIA.- Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, salió este miércoles 24 de diciembre de la cárcel, por primera vez después de ser encarcelado a fines de noviembre, para someterse a una cirugía el jueves, informó a la AFP una fuente del hospital al que ingresó en Brasilia.

Periodistas de la AFP observaron cuando un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas, ingresó al estacionamiento del hospital DF Star, donde el exmandatario de derecha ya fue operado en abril.

Este martes, la Corte Suprema aprobó que el expresidente saliera de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre.

La operación de Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario brasileño fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado.

El expresidente sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores. La defensa de Bolsonaro había pedido a la justicia brasileña permiso para dos intervenciones quirúrgicas: una por una hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Vigilancia en el hospital

El juez de Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.

Además, prohibió que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Además, el juez aprobó la presencia de la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

La evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas.







