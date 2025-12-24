miércoles 24  de  diciembre 2025
BRASIL

Expresidente Bolsonaro sale de prisión e ingresa al hospital para operación

Un convoy de vehículos negros ingresó al estacionamiento del hospital DF Star, donde fue Bolsonaro fue operado en abril. Ordenan vigilancia las 24 horas del día

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, salió este miércoles 24 de diciembre de la cárcel, por primera vez después de ser encarcelado a fines de noviembre, para someterse a una cirugía el jueves, informó a la AFP una fuente del hospital al que ingresó en Brasilia.

Periodistas de la AFP observaron cuando un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas, ingresó al estacionamiento del hospital DF Star, donde el exmandatario de derecha ya fue operado en abril.

Este martes, la Corte Suprema aprobó que el expresidente saliera de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre.

La operación de Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario brasileño fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado.

El expresidente sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores. La defensa de Bolsonaro había pedido a la justicia brasileña permiso para dos intervenciones quirúrgicas: una por una hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Vigilancia en el hospital

El juez de Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.

Además, prohibió que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Además, el juez aprobó la presencia de la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

La evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas.



FUENTE: Con información de AFP

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

