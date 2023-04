*****

La Unión de Naciones Suramericanas Unasur, creada en 2008 y que legalmente entró en funcionamiento el 11MAR11 fue abandonado en 2019 por la mayoría de sus integrantes. La internacionalización de la crisis venezolana y el rol de Ernesto Samper Pizano como abierto operador a favor del régimen chavista, desencadenó la salida de Colombia en 2018 y la secuencia de retiros en 2019 por los gobiernos de Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia que desconocían al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Desde ese año la organización existía legalmente dado que el tratado constitutivo no establece un número mínimo de miembros, pero en la práctica quedó paralizado por cuanto sólo los gobiernos de Venezuela, Guyana y Surinam se mantenían como socios, además de Perú que no denunció el tratado, pero dejó de participar desde 2018. La salida de Brasil y Argentina, significó que en la práctica Unasur se quedara sin recursos financieros ya que el aporte de ambos representaba más del 50% de los ingresos de la organización. Guyana y Surinam no aportan a Unasur y, por el contrario, recibían compensaciones de la organización para financiar la asistencia a sus reuniones. Desde entonces Unasur quedó sin sede ante la decisión del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno de exigir la devolución del inmueble situado en las afuera de Quito. Los archivos de la organización habrían sido trasladados secretamente a Buenos Aires en un vuelo que retiró de Quito la estatua de Néstor Kirchner colocada por su viuda el día de la inauguración del edificio el 05DIC14.

*****

La organización impulsada originalmente por el gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso, concebida para propiciar la integración suramericana, había devenido en parte del aparato de propaganda y de intervención política del castrochavismo que controló la secretaría general puesta en manos, sucesivamente de Néstor Kirchner, el chavista Ali Rodríguez Araque y Ernesto Samper Pizano, con un breve lapso de un año en manos de la representante de un gobierno no castrochavista, la colombiana María Emma Mejía.

El 05ABR23, el gobierno argentino anunció a los restantes gobiernos suramericanos su decisión de reingresar a Unasur, dejando sin efecto la resolución del gobierno de Mauricio Macri del 12ABR19 denunciando el tratado constitutivo de Unasur. El 06ABR23, Lula da Silva emitió un decreto mediante el cual revirtió la comunicación enviada por el gobierno de Jair Bolsonaro el 15ABR19 denunciando el tratado. Alberto Fernández, en su visita a Santiago de Chile el 05ABR23 pidió públicamente al presidente chileno, Gabriel Boric, que reintegre su país al Unasur.

*****

El 05ABR23 un grupo de mandatarios, todos ellos de orientación izquierdista, sostuvieron una reunión virtual preparatoria para la cumbre convocada por Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel el 11FEB23. Participaron, además del mexicano y el cubano, los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras y el primer ministro de Belice. El presidente de la CELAC y primer ministro de San Vicente y Granadinas se hizo representar por su hijo, Camillo Gonsalves. quien ejerce como ministro de Finanzas. La dictadura venezolana estuvo representada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien leyó un texto enviado por Maduro, quien curiosamente prefirió no aparecer en cámara ante sus socios. Gustavo Petro delegó en su ministro de Comercio Germán Umaña, aunque se cuidó de mandar una nota personal indicando que “está de acuerdo con lo que aquí se está planteando”. Los temas tratados fueron producción y comercio de alimentos, inflación, comercio interregional, deuda externa y el impacto de la guerra en Ucrania. Lula da Silva advirtió que su país por formar parte del Mercosur, debía considerar la posición de ese mecanismo antes de avanzar en esquemas de comercio alternos con excepciones arancelarias.

Los asistentes acordaron que el 06-07MAY23 se encontrarán presencialmente para una cumbre que tendrá a Cancún como escenario. Díaz-Canel redondeó en su exposición el propósito de este movimiento: “aprovechar la oportunidad que nos ofrece a coyuntura política regional para realizar proyectos de beneficio popular”, eufemismo para referirse a los intentos de hegemonización de la izquierda en el Continente. La reactivación de Unasur en Suramérica, la creación de un aparato burocrático permanente para la CELAC y la canalización de grandes temas hacia instancias lejanas de la OEA es parte de la estrategia que está en proceso.

*****

La diplomacia del gobierno español anda construyendo un discurso que justifique “fortalecer los programas y políticas que promueven la cooperación birregional” entre la Unión Europea y la CELAC, incluyendo a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Por convocatoria del Ministerio de Exteriores de España, mediante la Fundación Carolina del gobierno español, fueron congregadas en Madrid el 03-04ABR23 varias decenas de académicos y representantes de centros de investigación de ambos lados del Atlántico con el objeto de compartir información sobre las “perspectivas y propuestas para renovar la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe”.

El evento fue inaugurado por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo. La sesión inaugural consistió en las intervenciones del Alto Representante de la UE Josep Borrell y de la ministra de exteriores de San Vicente y las Granadinas, la joven abogada Keisal Melissa Peters. La presencia de Peters respondía al hecho de que su jefe, el “camarada” Ralph Gonsalves, primer ministro desde 2001 y quien actúa como operador del castrochavismo en el Caribe, fue designado el 25ENE23 para presidir la CELAC. La moderadora del evento fue la exministro de exteriores y de defensa del gobierno del izquierdista Rafael Correa, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

La guía remitida a los académicos participantes por la cancillería española, les pedía referirse en sus intervenciones al asunto de las “condiciones mínimas” para que la UE adelante “una política birregional de afirmación de la democracia que implique a las distintas formas de regímenes políticos existentes”. Entre los participantes se encontraban enviados del Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

*****

Para el 17-18JUL23 está convocada en Bruselas, Bélgica, la III Reunión de jefes de Estado y Gobierno de la UE y los países de la CELAC. La anterior cumbre UE-CELAC ocurrió el 10-11JUN15 también en Bruselas. Cuando tenga lugar la cumbre del año 2023, España estará ejerciendo la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE. Según afirmó el secretario Fernández Trigo, España pretende que la III Cumbre sirva para “relanzar las relaciones” y “renovar la asociación estratégica” birregional con tres ejes: “refuerzo de la institucionalidad” en referencia a la “democracia”, “desarrollo sostenible” y “crisis migratoria”.

*****

Durante las deliberaciones en la cancillería española, surgió el tema del papel de San Vicente y las Granadinas como representante de los países americanos y la capacidad real del gobierno de Ralph Gonsalves para adelantar las gestiones diplomáticas que involucra la cumbre UE-CELAC. La observación de un académico cubano presente aclaró las dudas: la cancillería de Cuba, con participación de la cancillería chavista, es la que realmente mueve el entramado diplomático de la presidencia de la CELAC. San Vicente y las Granadinas sólo cuenta con vuelos comerciales directos con dos capitales latinoamericanas: La Habana y Caracas.

*****

Rápidamente el gobierno brasileño de Lula da Silva, quien tomó posesión del cargo el 01ENE23, está derivando en un aliado de los gobiernos de Rusia y China en tierras americanas. Celso Amorim, encargado de la diplomacia directa de Lula, fue enviado secretamente a Moscú y sostuvo un encuentro con Vladimir Putin el 30MAR23. Amorim, según dejara saber ya de regreso a Brasilia, sostuvo reuniones igualmente con el canciller ruso Sergei Lavrov y con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Ahora se espera que el 17ABR23 Lavrov estará desembarcando en Brasilia para una reunión con Lula da Silva. En Brasilia corren versiones sobre la solicitud hecha por el gobierno ruso a la cancillería brasileña para la emisión de permiso para el ingreso del país de decenas de guardaespaldas y de un extraño conteiner procedente de Buenos Aires, para facilitar la presencia el ministro ruso en la capital brasileña.

El 06ABR23, durante un desayuno con periodistas en el Palacio de Planalto, tras el regreso de Amorim de Moscú, Lula afirmó que Ucrania debía ceder la península de Crimea, invadida por Rusia en 2014, como condición para poner fin a la guerra desatada por Putin en territorio ucraniano desde principios de 2022. La “recomendación” de Lula recibió una rápida respuesta del gobierno de Ucrania por intermedio del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko: “No hay ninguna razón legal, política o moral por la que Ucrania deba ceder ni un centímetro de su tierra. Cualquier esfuerzo de mediación para restaurar la paz debe basarse en el respeto por la soberanía y la restauración total de la integridad territorial de Ucrania de acuerdo con la Carta de la ONU”.

La posición pro rusa de Lula da Silva quedó en particular evidencia cuando el jefe del gobierno de Alemania, el canciller Olaf Scholz, de visita en Brasilia el 30ENE23, recibió una rotunda negativa de su amigo brasileño para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano. Scholz, cuyo partido y gobierno impulsaron abiertamente la aspiración de Lula para regresar a la presidencia de Brasil, pidió a Lula que revendiera a Alemania municiones para los blindados Leopard-1 que serían suministrados a las tropas ucranianas. La posición de Lula causó sorpresa y molestia entre sus amigos de la socialdemocracia alemana.