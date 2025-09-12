viernes 12  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía estadounidense en el USCIS?

Desde el 1 de abril de 2024, presentar la solicitud mediante el formulario N400 del USCIS, puede implicar pagos de hasta 760 dólares

&nbsp;Imagen referencial.

 Imagen referencial.

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Solicitar la ciudadanía estadounidense es un paso clave para millones de inmigrantes que buscan consolidar su estatus legal en Estados Unidos, acceder a beneficios civiles y ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos.

Antes de iniciar el trámite, es fundamental conocer el costo oficial que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ya que las tarifas varían según la forma de presentación y la situación económica de cada solicitante.

Lee además
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

Desde el 1 de abril de 2024, presentar la solicitud mediante el formulario N400 puede implicar pagos de hasta 760 dólares, mientras que ciertos beneficiarios con ingresos limitados pueden calificar para tarifas reducidas o incluso la exención total de pago, facilitando así el acceso al proceso de naturalización.

Tarifas del USCIS

Los solicitantes deben saber que el costo depende de si presentan la solicitud en línea o en papel:

  • Presentación en línea: 710 dólares.

  • Presentación en papel (correo postal) : 760 dólares.

Estas tarifas incluyen los servicios biométricos, como toma de huellas y fotografía, que anteriormente se cobraban por separado.

Reducciones y exención total

El USCIS permite ajustes en la tarifa según los ingresos del solicitante. La tarifa reducida tendría un valor de 380 dólares, a la que tendría opciones quienes presentan la solicitud en papel y tienen un ingreso familiar entre el 150% y el 400% de las Guías de Pobreza Federales.

Mientras que la exención total de tarifa está disponible para solicitantes con ingresos por debajo del 150% de las Guías de Pobreza Federales. Para solicitarla, es necesario presentar el formulario I912, de Solicitud de exención de tarifas, junto con documentación que respalde la situación económica.

Ejemplo de ingresos elegibles para tarifa reducida (2025):

  • 1 persona: hasta 62,600 dólares.

  • 2 personas: hasta 84,600 dólares.

  • 3 personas: hasta 106,600 dólares.

  • 4 personas: hasta 128,600 dólares.

  • 5 personas: hasta 150,600 dólares.

  • 6 personas: hasta 172,600 dólares.

  • 7 personas: hasta 194,600 dólares.

  • 8 personas: hasta 216,600 dólares.

Para hogares con más de ocho personas, se agrega 22,000 dólares por cada miembro adicional.

Consideraciones

Las tarifas reducidas o exenciones solo pueden solicitarse si se envía el formulario en papel, no en línea.

Además, es obligatorio incluir documentación que respalde la solicitud de reducción o exención, como declaraciones de impuestos, recibos de sueldo o formularios W2. Es importante tener en cuenta que las tarifas no son reembolsables, incluso si la solicitud es rechazada o retirada.

Para calcular la tarifa exacta según su situación y acceder a formularios oficiales, los solicitantes pueden visitar la herramienta de tarifas del USCIS: Calculadora de Tarifas USCIS.

Expertos en inmigración recomiendan que los interesados revisen con detalle la información oficial antes de presentar la solicitud, para evitar errores que puedan retrasar el proceso o generar costos adicionales.

FUENTE: Con información de USCIS / Departamento de Estado

Temas
Te puede interesar

EEUU: ¿Qué es lo primero que debe crear para hacer un trámite con USCIS?

Pago del Seguro Social: ¿Cúando sale el próximo en septiembre?

"Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas