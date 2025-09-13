Arrestan a inmigrante indocumentado por atropello mortal y fuga en el condado de Manatee

Un coche de policía de Miami Beach patrulla cerca de un centro Chabad en Miami Beach, Florida, el 22 de mayo de 2025, después de un tiroteo que dejó dos personas muertas en Washington, DC.

MIAMI.- Un inmigrante indocumentado fue arrestado este viernes, 12 de septiembre, por las autoridades en el condado de Manatee, Florida, luego de ser acusado de provocar un accidente y luego darse a la fuga dejando a un peatón muerto.

En la huida provocó un segundo choque e intentó escapar de la escena del accidente.

El sospechoso fue identificado como Carranza Domínguez, de 38 años, quien enfrenta varios cargos, entre ellos abandonar la escena de un accidente que involucró una muerte, conducir sin licencia válida causando una muerte y DUI (conducir bajo los efectos del alcohol), según confirmó la Patrulla de Carreteras de Florida, reseñada por NBC 6.

El sospechoso huyó

El primer accidente ocurrió la noche del viernes en la intersección de la 15 calle del Este y la 49 avenida. De acuerdo con los investigadores, la víctima, un hombre de 46 años, caminaba por el carril en dirección norte cuando fue impactado por el vehículo que conducía Domínguez. En lugar de detenerse, el sospechoso huyó del lugar.

Minutos después, Domínguez se vio involucrado en un segundo accidente en la nueva calle del Este, del cual también intentó escapar, esta vez a pie. Fue arrestado poco después por los agentes, quienes confirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación y señalaron que Domínguez permanecerá bajo custodia mientras enfrenta el proceso judicial por el mortal accidente.

