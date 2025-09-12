Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.

MADRID.- El defensa central alemán Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular en el muslo, anunció este viernes su club, el Real Madrid , sin precisar el tiempo de baja, aunque la prensa española habla de varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó el club español en un breve comunicado.

Fútbol Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo

La lesión, concluyó el boletín del Madrid, está "pendiente de evolución".

El jugador alemán se lesionó en el entrenamiento de este viernes, un día antes del partido que el equipo dirigido por Xabi Alonso disputará ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Según el diario AS, Rüdiger sufre una ruptura "grave" y podría estar unos dos meses de baja.

La lesión del central de 32 años, que venía de disputar dos partidos casi enteros con su selección, ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se une a las de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

El Real Madrid es líder en La Liga con tres victorias en tres partidos, sumando 9 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao.

Man-U cede al portero André Onana

El portero camerunés del Manchester United, André Onana, fue cedido por una temporada al club turco Trabzonspor, anunciaron ambos clubes este viernes.

Onana, internacional camerunés -50 partidos- de 29 años, jugó 102 partidos con el Manchester United desde su llegada en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso de más de 50 millones de euros (58,5 millones de dólares).

Tras haberse perdido la pretemporada debido a una lesión, Onana, enfrentado con su entrenador Ruben Amorim, cometió varios errores a finales de agosto en la eliminación del United en la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Grimsby (2-2, 12-11 en los penales), un club de cuarta división.

Con el objetivo de reforzar una posición identificada como un punto débil, el Manchester United anunció la semana pasada el fichaje de Senne Lammens, portero belga de 23 años del Royal Amberes e internacional sub-21.

FUENTE: AFP