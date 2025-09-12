viernes 12  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

El alemán Antonio Rüdiger sufrió una lesión en el muslo y la prensa española asomó que podría estar de baja por semanas, aunque el Real Madrid no lo confirmó

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El defensa central alemán Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular en el muslo, anunció este viernes su club, el Real Madrid, sin precisar el tiempo de baja, aunque la prensa española habla de varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó el club español en un breve comunicado.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, el número 10, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo con el defensa español del Real Madrid, el número 2 Dani Carvajal, durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, el 24 de agosto de 2025.
Fútbol

Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Fútbol

El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo

La lesión, concluyó el boletín del Madrid, está "pendiente de evolución".

El jugador alemán se lesionó en el entrenamiento de este viernes, un día antes del partido que el equipo dirigido por Xabi Alonso disputará ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Embed

Según el diario AS, Rüdiger sufre una ruptura "grave" y podría estar unos dos meses de baja.

La lesión del central de 32 años, que venía de disputar dos partidos casi enteros con su selección, ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se une a las de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

El Real Madrid es líder en La Liga con tres victorias en tres partidos, sumando 9 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao.

Man-U cede al portero André Onana

El portero camerunés del Manchester United, André Onana, fue cedido por una temporada al club turco Trabzonspor, anunciaron ambos clubes este viernes.

Onana, internacional camerunés -50 partidos- de 29 años, jugó 102 partidos con el Manchester United desde su llegada en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso de más de 50 millones de euros (58,5 millones de dólares).

Tras haberse perdido la pretemporada debido a una lesión, Onana, enfrentado con su entrenador Ruben Amorim, cometió varios errores a finales de agosto en la eliminación del United en la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Grimsby (2-2, 12-11 en los penales), un club de cuarta división.

Con el objetivo de reforzar una posición identificada como un punto débil, el Manchester United anunció la semana pasada el fichaje de Senne Lammens, portero belga de 23 años del Royal Amberes e internacional sub-21.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Exjugador del Real Madrid consigue nueva casa en Alemania

Barcelona apela por la misma estrategia del Real Madrid e inscribe a un jugador con ficha de filial

Sergio Ramos presenta "Cibeles", un homenaje musical al Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas