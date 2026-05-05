martes 5  de  mayo 2026
VOCERO POR LA LIBERTAD

José Daniel Ferrer: "Cuba está muy cerca del fin del régimen comunista"

El líder de la UNPACU y expreso político consideró que le gustatía gustaría "ver a Europa implicada en estos momentos"

El líder opositor José Daniel Ferrer durante su intervención en el rally por Cuba

El líder opositor José Daniel Ferrer durante su intervención en el rally por Cuba

CESAR MENENDEZ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se reunió este cuatro de mayo con varios eurodiputados en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, para hablar sobre la realidad en la isla, la represión del régimen contra quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos y la dura situación de los presos políticos cubanos.

“A todos les hemos dado las gracias por las resoluciones que ha emitido el Parlamento Europeo a favor de los presos políticos en Cuba y condenando las graves violaciones de los derechos humanos en la isla”, afirmó Ferrer en declaraciones a Martí Noticias.

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El exprisionero político cubano también informó que a todos los eurodiputados con los que se ha reunido hasta el momento en Bruselas les ha explicado las razones por las que, a su juicio, deben poner fin al acuerdo entre la Unión Europea y La Habana.

“Les estamos argumentando que no es positivo, ni para el pueblo de Cuba, ni para la Unión Europea, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que mantiene con el régimen comunista”, afirmó Ferrer.

El líder de la UNPACU consideró que Cuba está muy cerca del fin del régimen comunista. “Nos gustaría ver a Europa implicada en estos momentos, solidarizándose con el pueblo cubano, para que esa transición sea lo menos traumática posible”, apuntó.

Ferrer añadió que les ha dicho a los europarlamentarios que, a los activistas cubanos como él, les “gustaría ver a Europa y a todo occidente involucrado, no solo en la transición a la democracia en Cuba, sino también en la reconstrucción de nuestra patria”.

El líder opositor comentó a Martí Noticias que su presencia en el Parlamento Europeo forma parte del inicio de una gira que hará de casi un mes por varios países del Viejo Continente, preparada por la organización Prisoners Defenders, para reunirse con políticos y activistas europeos y hablarles sobre cómo Europa pudiera ayudar a ese cambio en Cuba.

“Este martes, 5 de mayo, vamos a estar en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Nos quedan otras reuniones con otros eurodiputados. Después de Bruselas vamos a Polonia, donde tenemos previsto reunirnos con autoridades al más alto nivel. Luego iremos a Suecia, y así haremos este recorrido por varios países europeos”, detalló.

Ferrer explicó además a Martí Noticias que, a los eurodiputados con los que se ha reunido en Bruselas, les ha dado detalles sobre el Acuerdo de Liberación para Cuba firmado el pasado 2 de marzo en la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami, por más de un centenar de organizaciones opositoras al régimen de la isla.

“Todos nos han manifestado su total apoyo a este Acuerdo”, aseguró Ferrer.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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