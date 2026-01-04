José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

MIAMI. - Frente al icónico restaurante Versailles de la Pequeña Habana, el expreso político y líder opositor cubano José Daniel Ferrer encabezó este domingo una manifestación marcada por el júbilo tras la extracción de Nicolás Maduro, pero también por la advertencia de que la tarea permanece inconclusa.

Ferrer, desterrado recientemente de la isla, valoró la acción militar estadounidense en Venezuela como un acto de justicia y solidaridad, aunque enfatizó que la estabilidad regional depende de la caída de la dictadura cubana.

ALIADOS Dictadura de Cuba se moviliza para respaldar a su aliado Maduro

"Fue una operación espectacular y solidaria con el pueblo de Venezuela. Es lo que había que hacer", afirmó el activista.

Sin embargo, matizó su entusiasmo con un llamado a la acción continua: "No ha terminado. Yo diría que es la primera parte de una serie de operaciones quirúrgicas necesarias para extirpar todas las células cancerígenas que afectan al pueblo venezolano y al continente".

Junto a Ferrer, se congregó un grupo de manifestantes de diversas nacionalidades que celebró la operación militar ejecutada contra el dictador venezolano.

Los asistentes mostraron su respaldo a la estrategia estadounidense, aunque aprovecharon el encuentro para pedir a la Casa Blanca la implementación de medidas de igual contundencia contra la dictadura de la isla, al considerar que la libertad de Venezuela requiere el fin del régimen de La Habana.

Origen del mal

Para el líder opositor, la caída de parte de la cúpula chavista representa un golpe vital, pero, a su juicio, insuficiente si se ignora al “actor principal en la sombra”.

Según su análisis, la estructura criminal que tiraniza a Cuba actúa como el “centro neurálgico” de la desestabilización en el hemisferio.

"El cáncer tiene su raíz en La Habana", sentenció Ferrer. "Mientras el régimen cubano siga en el poder, las células cancerígenas, que son la extrema izquierda y el comunismo contra la libertad, van a afectar al continente y seguirán como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos", subrayó.

El activista señaló que el clamor popular, tanto en la isla como en el exilio, gira en torno a una interrogante común sobre el destino del sucesor de los Castro.

"Todo el mundo contento en la isla, pero todo el mundo se pregunta: ¿cuándo vienen por Díaz-Canel? Y cuando se dice Díaz-Canel, hablamos de los Castro y toda esa estructura criminal".

Factor Marco Rubio

Ferrer atribuyó gran parte del cambio en la política exterior de Washington a la influencia del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Desde su punto de vista, el republicano de Miami es una pieza fundamental para comprender y ejecutar acciones efectivas contra las dictaduras de la región.

"Marco Rubio juega un papel fundamental en todos estos procesos. Como hijo de cubanos emigrados, conoce mejor que nadie el sufrimiento del pueblo cubano y venezolano", aseveró.

El opositor no dudó en vincular directamente el éxito de la reciente operación militar con la gestión de Rubio y su compromiso con la libertad.

"Sin duda, sin Marco Rubio, lo que acaba de pasar ahora en Venezuela y lo que va a continuar sucediendo, no hubiese ocurrido", sentenció.

Nuevo 11 de julio definitivo

Sobre el futuro inmediato de Cuba, Ferrer dijo que vislumbra un escenario propicio para un nuevo estallido social, similar a las protestas del 11 de julio de 2021, pero con un desenlace diferente.

Señaló que el contexto internacional y la postura firme de Estados Unidos limitan la capacidad represiva del régimen, a diferencia de la "debilidad y pasividad" que, según él, mostraron Occidente y la Unión Europea en el pasado.

"El régimen cubano está totalmente desmoralizado", aseguró, al comparar la actitud de La Habana con la “bravuconería previa de Maduro antes de su captura”.

Ferrer concluyó con un llamado a la cohesión para transformar el descontento en libertad.

"Los cubanos debemos continuar unidos. Los de dentro y los de fuera trabajaremos de la manera más coordinada posible para producir la mayor cantidad de acciones. El pueblo desea que se repita un 11 de julio, pero no uno que termine bajo la represión brutal, sino uno que termine echando a la tiranía", enfatizó.