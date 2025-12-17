Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ponen fin a una histórica relación tras conquistar la cima del tenis

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, anunció este miércoles la ruptura profesional con su entrenador Juan Carlos Ferrero , con quien había trabajado desde el inicio de su carrera y junto al que conquistó 24 títulos, incluidos seis Grand Slam.

El anuncio fue realizado por el propio Alcaraz, de 22 años, a través de sus redes sociales, donde destacó el carácter especial de la despedida tras haber alcanzado lo más alto del tenis mundial.

“Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba”, escribió el murciano en Instagram y X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2001262529159250122&partner=&hide_thread=false Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.



Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025

Ferrero, exnúmero 1 del mundo y campeón de Roland Garros, asumió el rol de entrenador de Alcaraz en 2018, cuando el jugador tenía apenas 15 años. Desde entonces, se convirtió en su principal mentor dentro y fuera de la pista.

Durante esta etapa, Alcaraz ganó el US Open en 2022 y 2025, además de dos Roland Garros (2024 y 2025) y dos Wimbledon (2023 y 2024), consolidándose como una de las figuras más dominantes de la era moderna del tenis. Ferrero siguió de cerca cada uno de esos logros desde el box del jugador.

“Me ha hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. He disfrutado del proceso y me quedo con el camino recorrido juntos”, añadió Alcaraz, acompañando el mensaje con imágenes junto a su ya exentrenador.

La separación se produce apenas una semana después de que Juan Carlos Ferrero y Samuel López fueran galardonados con el premio ATP a Entrenadores del Año 2025, reconocimiento que Ferrero ya había recibido de manera individual en 2022.

Por su parte, Ferrero, de 45 años, también se despidió con un emotivo mensaje:

“Despedirse nunca es fácil cuando hay tantas experiencias compartidas. Gracias, Carlos, por la confianza y por hacerme sentir tan especial”.

AFP__20251209__2250856070__v2__MidRes__MiamiInvitational2025 Carlos Alcaraz de España mira contra Joao Fonseca de Brasil durante el Miami Invitational en el parque LoanDepot el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. Tomas Diniz Santos/Getty Images/AFP

Según informa la prensa española, Samuel López, de 55 años, continuará como entrenador principal de Alcaraz, ahora en solitario, de cara a la próxima temporada.

La ruptura marca el final de una de las relaciones jugador–entrenador más exitosas del tenis reciente, y abre una nueva etapa en la carrera del actual dominador del circuito ATP.