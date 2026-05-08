viernes 8  de  mayo 2026
ELECCIONES 2026

Corte Suprema de Virginia elimina mapa electoral favorable a demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, celebró la decisión judicial como "una enorme victoria" para los republicanos

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GOOGLE / D. CASTROPÉ
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Tribunal Supremo de Virginia anuló este viernes el mapa electoral que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del partido demócrata de cara a las elecciones de medio mandato el próximo noviembre, donde podrían haber obtenido varios escaños más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión judicial como "una enorme victoria" para los republicanos.

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La decisión judicial, que supone un duro revés para los intereses demócratas, invalida el referéndum celebrado el pasado mes de abril en Virginia y que aprobó la nueva división territorial, al considerar que no se siguió el procedimiento adecuado en la votación.

El juez de Virginia D. Arthur Kelsey, en nombre de la mayoría, afirmó que los demócratas "solicitaron una enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes" que violaba la ley estatal.

La resolución, que se adoptó por cuatro votos a tres, implica que el mapa electoral para noviembre será el mismo que en 2024 y que contempla un reparto de 6 escaños demócratas frente a cinco republicanos. El mapa revocado y anulado contemplaba una división de 10 demócratas contra sólo 1 republicano.

El presidente de la Cámara de Delegados de Virginia, el demócrata Don Scott, aseguró en un comunicado tras conocer la decisión que su partido respetaba el fallo del tribunal, pero que estaba "decepcionado".

Mapas electorales, contundente victoria de los republicanos

La decisión del Supremo de Virginia se suma a la lucha que mantienen republicanos y demócratas de cara a las elecciones de medio mandato por el rediseño de los mapas electorales.

Aunque habitualmente este proceso tiene lugar cuando se realiza el censo de población, no tocaría hasta 2030, los republicanos, en respuesta a las patrañas electorales de la izquierda antes y durante los cuatro años de gobierno de Joe Biden comenzaron a reajustar, basados en la representatividad real, los distritos electorales en Texas, Florida, Tennesseee, Ohio y otros antes de las elecciones de noviembre.

Esta maniobra se conoce con el nombre de "gerrymandering", una opción que han utilizado los demócratas con el tema racial. Esta manipulación fue recientemente rechazada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en lo que se considera como el mayor golpe a las trampas de la izquierda para llegar y mantenerse en el poder.

Los demócratas cambiaron también los mapas de otros estados como California o Virginia, el que ahora frenaron los tribunales.

La batalla por los mapas electorales se ha saldado con una contundente victoria republicana que se fundamenta en la representatividad y no en tergiversaciones de las leyes electorales y la democracia en EEUU.

La sentencia del Máximo Tribunal Supremo de Justicia en el país la semana pasada desactivó el uso del tema racial en la Ley del Derecho al Voto de 1965. El dictamen dio impulso a cambios en diferentes estados del país.

FUENTE: Con información de AFP.

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