viernes 8  de  mayo 2026
POLÍTICA

El PP pide a Bruselas impedir la entrada de Delcy Rodríguez si en Venezuela "no hay avances" democráticos

La Unión Europea mantiene desde 2017 sanciones contra altos cargos del chavismo, entre ellos Delcy Rodríguez, recordó Dolors Montserrat, vicepresidenta del PP

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.&nbsp; &nbsp;

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- La vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PP), Dolors Montserrat, remitió una carta tanto a la Comisión Europea como a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en la que les pide que impidan la entrada de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "si no hay avances irreversibles hacia la democracia" en su país.

Montserrat recordó que la Unión Europea mantiene desde 2017 una serie de sanciones contra los altos cargos del régimen venezolano, entre ellos Delcy Rodríguez, por violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Estas medidas contemplan la prohibición de entrada en territorio comunitario y la congelación de activos.

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Según Dolors Monserrat, el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez pidiera a la Unión Europea el levantamiento temporal de las sanciones contra Delcy Rodríguez para que pueda acudir a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre de 2026 "no es casualidad".

Puntualizó: "Esto no es un error de Sánchez. Lo que está haciendo es retar a un pulso a Bruselas".

A su vez, preguntó a la Comisión Europea si considera "compatible con el Derecho de la Unión y con la Decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas contra Venezuela" la invitación y eventual presencia en suelo europeo de una persona sometida a prohibición de entrada.

Montserrat pidió a Bruselas que aclarara qué consecuencias podría acarrear una vulneración de la posición común europea en materia de sanciones.

Mantener sanciones

El propio Parlamento Europeo, en su pleno de Estrasburgo, aprobó el 30 de abril una resolución en la que pedía que se mantuvieran las sanciones contra el régimen venezolano. Mientras gobernaba Nicolás Maduro, destituido por Estados Unidos el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez se mantuvo como vicepresidenta del país.

El texto fue avalado con una abrumadora mayoría, 507 votos a favor, incluidos los votos de los socialistas españoles, 31 votos en contra y 35 abstenciones.

Asimismo, en la resolución aprobada se defendió que en Venezuela hubiera pasos como la liberación incondicional de todos los presos políticos, el retiro y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen, y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas.

FUENTE: Con información de El Debate

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