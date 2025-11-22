sábado 22  de  noviembre 2025
¿Ensañamiento?

Juez brasileño ordena el traslado de Bolsonaro a una a prisión alegando "riesgo de fuga"

El juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explica que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue enviado a la cárcel este sábado de forma preventiva por un supuesto riesgo de "fuga", según una decisión de la Corte Suprema.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber supuestamente conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022, una medida considerada una venganza del régimen del actual mandatario para frenar el avance de la derecha.

En la decisión de este sábado, el juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explica que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, confirmó más temprano que el expresidente fue preso, aunque dijo desconocer los motivos.

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. Moraes impuso las restricciones por considerar que el expresidente estaba "intentando" obstruir el proceso en su contra.

De Moraes, sancionado por EEUU por utilizar la justicia para reprimir, calificó la convocatoria a una vigilia realizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, para la tarde de este sábado, que constituía "una estrategia para posibilitar la fuga" del exmandatario.

Además, en la madrugada de este sábado Bolsonaro intentó "romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo", según el documento.

"Te invito a luchar"

Flavio convocó la tarde del viernes una manifestación para este sábado en las inmediaciones de la residencia de Bolsonaro.

"¿Vas a luchar por tu país o simplemente vas a mirar todo desde tu celular en el sofá de tu casa? Te invito a luchar con nosotros", arengó el senador en un video divulgado en redes sociales.

Según el juez, esa manifestación abriría la posibilidad de una "fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado".

El documento judicial señala que el condominio de Bolsonaro está ubicado a unos 15 minutos en auto del sector de Embajadas en Brasilia, donde se encuentra la de Estados Unidos.

Delicado estado de salud

Bolsonaro, de 70 años y con un delicado estado de salud según sus abogados, fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión, señaló una fuente cercana al asunto.

La corte programó una "audiencia de custodia" por videoconferencia para el domingo. La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la primera sala del tribunal en una votación virtual, precisó el tribunal.

Moraes dispuso además que un médico lo acompañe en todo momento.

"Confío en la justicia de Dios. La justicia humana, como hemos visto, ya no se sostiene. Pero sé que el Señor dará el escape", escribió la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro en Instagram.

"Razones humanitarias"

A mediados de noviembre, la Corte Suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que debe cumplirse en "régimen cerrado", es decir, en prisión.

Los abogados pidieron el viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa "por razones humanitarias" debido a sus delicadas condiciones de salud.

"La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida" para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.

Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e "hipo incontrolable" que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.

La defensa adelantó que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro.

El período para hacerlo vence el lunes.

FUENTE: Con información de AFP

