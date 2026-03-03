martes 3  de  marzo 2026
¡Impacto en Brasil! Flamengo despide a Filipe Luís tras goleada histórica y clasificación

Flamengo despide a Filipe Luís tras golear 8-0 a Madureira y clasificar a la final del Campeonato Carioca 2026. El técnico deja el club con 7 títulos en año y medio y un 70,6% de efectividad

El entrenador del Flamengo, Filipe Luis, hace un gesto durante el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana entre el Flamengo de Brasil y el Lanús de Argentina en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 26 de febrero de 2026.&nbsp;

El entrenador del Flamengo, Filipe Luis, hace un gesto durante el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana entre el Flamengo de Brasil y el Lanús de Argentina en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 26 de febrero de 2026. 

MAURO PIMENTEL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol brasileño amaneció con una noticia que sacudió el continente: el Clube de Regatas do Flamengo decidió despedir a Filipe Luís como entrenador del primer equipo pocas horas después de una contundente victoria por 8-0 ante el Madureira, resultado que clasificó al equipo a la final del Campeonato Carioca 2026 con un global de 11-0.

La decisión sorprendió por el contexto: el Mengão venía de firmar una de sus actuaciones más dominantes del año y estaba a las puertas de un nuevo título regional.

Un ciclo ganador que termina de forma abrupta

Pese a la salida inesperada, el balance de Filipe Luís en el banquillo rojinegro es ampliamente positivo. En aproximadamente un año y medio de gestión, el técnico conquistó siete títulos, entre ellos:

Copa Libertadores (2025)

Campeonato Brasileiro Série A (2025)

Copa do Brasil (2024)

Supercopa do Brasil (2025)

Campeonato Carioca (2025)

Su equipo se caracterizó por un juego ofensivo, intensidad alta y solidez defensiva en momentos clave.

Los números de Filipe Luís en Flamengo

El entrenador deja estadísticas contundentes:

101 partidos dirigidos

64 victorias

22 empates

15 derrotas

70,6 % de efectividad

184 goles a favor

68 goles en contra

46 vallas invictas

Son cifras propias de un ciclo exitoso en cualquier club del continente.

¿Por qué lo echaron?

La decisión estaría relacionada con el arranque irregular de 2026. Flamengo perdió dos finales importantes en el inicio del año:

Supercopa do Brasil 2026, ante el Sport Club Corinthians Paulista

Recopa Sudamericana 2026, frente al Club Atlético Lanús

A pesar de la goleada 8-0 y del pase a la final estatal, la dirigencia habría considerado que el equipo necesitaba un nuevo impulso para afrontar los desafíos del año, especialmente el Brasileirao y las competiciones internacionales.

Flamengo, finalista en medio de la tormenta

El Mengão disputará la final del Campeonato Carioca 2026 en un contexto inesperado: con nuevo entrenador en el horizonte y tras haber despedido a un técnico que ganó siete títulos en apenas 18 meses.

La salida de Filipe Luís abre ahora una nueva etapa en uno de los clubes más exigentes y mediáticos de Sudamérica. La gran pregunta es si el cambio fortalecerá al equipo o si el tiempo terminará reivindicando al técnico que se va con números de campeón.

