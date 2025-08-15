viernes 15  de  agosto 2025
Juicio al expresidente Jair Bolsonaro se decide a partir de septiembre próximo

La Corte Suprema decidió que la responsabilidad penal del expresidente en supuesto intento golpista se debatirá en cinco "sesiones extraordinarias” del mes

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La Corte Suprema de Brasil resolvió fijar para septiembre próximo el fallo sobre la inocencia o culpabilidad del expresidente Jair Bolsonaro en el juicio sobre una trama de intento de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según informó este viernes en un comunicado.

El presidente de la Primera Sala del alto tribunal, Cristiano Zanin, decidió que el veredicto será debatido por el resto de los magistrados en "sesiones extraordinarias” de los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, señala el comunicado emitido por el Supremo, reseñado por agencias.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
EEUU: prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro amenaza la democracia
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
EEUU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Brasil

De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años de edad, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión según las leyes brasileras.

El expresidente fue acusado del supuesto intento golpista por la fiscalía que alegó durante el proceso que plan no se concretó por la falta de apoyo del alto mando de las fuerzas armadas.

Pero Bolsonaro, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria preventiva, se ha declarado inocente en reiteradas ocasiones y asegura ser un "perseguido" político.

El juez del caso Alexandre de Moraes acordó la medida de “casa por cárcel” luego de demostrar que Bolsonaro violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.

Fallo por votación

Según el comunicado, la primera sesión prevista para el 2 de septiembre la fiscalía y las partes expondrán sus alegatos finales ante los magistrados.

Finalmente, los cinco jueces de la sala del STF que lleva el caso darán a conocer de forma pública sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado.

Se informó que los acusados pueden optar por estar presentes o no en la sala.

Bolsonaro también fue señalado de provocar los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, pocos días después de la asunción de Lula.

La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder, pero el expresidente ha negado su responsabilidad en los hechos violentos.

FUENTE: Con información de AFP

