jueves 11  de  junio 2026
PERÚ

Keiko Fujimori se impone a Sánchez en las presidenciales de Perú con un 98,2% escrutado

Más de 27 millones de peruanos participaron en unos comicios marcados por la polarización y una estrecha diferencia entre los candidatos

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

AFP
La candidata presidencial Keiko Fujimori.&nbsp;

La candidata presidencial Keiko Fujimori. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el 50% de los votos, frente al 49,9% que obtiene Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, cuando ya se escrutó el 98,2% de las actas, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según el organismo electoral, Fujimori suma 9,032,651 votos, mientras que Sánchez registra 9.032.000 sufragios, una diferencia de apenas 651 votos.

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¿Resultados definitivos?

El resultado revierte la tendencia observada en los días previos, cuando los conteos preliminares favorecían a Sánchez.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los resultados definitivos de la segunda vuelta no se conocerán hasta dentro de aproximadamente 30 días, una vez concluido el proceso de revisión y resolución de eventuales impugnaciones.

Más de 27 millones de peruanos, incluidos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, acudieron a las urnas el pasado domingo en una de las contiendas electorales más disputadas de los últimos años.

La expectativa se mantiene debido a la escasa diferencia entre ambos candidatos y a la cantidad de actas pendientes por revisar.

Ciudades principales para Fujimori

En su cuarto intento por alcanzar la Presidencia, Fujimori obtiene sus mejores resultados en importantes centros urbanos, entre ellos Lima y Cusco, además de varias regiones de la costa peruana.

La candidata conservadora consolida así su respaldo en las zonas más pobladas del país.

La ajustada diferencia entre ambos aspirantes mantiene la atención sobre el escrutinio final, que definirá quién asumirá la Presidencia de Perú para el próximo período.

FUENTE: Con información de Europa Press

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