jueves 4  de  junio 2026
ELECCIONES

Keiko Fujimori evade responder si respetará resultados de segunda vuelta si pierde

La candidata de Fuerza Popular se ha limitado a decir: “Bueno, vamos a ver. Que se pronuncie el pueblo peruano”

Keiko Fujimori cierra campaña en el esta de la capital peruana&nbsp; (DLA)

Keiko Fujimori cierra campaña en el esta de la capital peruana  (DLA)

DLA / IVÁN PEDRAZA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La candidata de Fuerza Popular a las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, no ha descartado este jueves, 4 de junio, la posibilidad de no reconocer los resultados de la segunda vuelta de este domingo, en la que se enfrenta al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, sobre quien tiene una ligera ventaja, según los sondeos.

“Bueno, vamos a ver. Que se pronuncie el pueblo peruano”, respondió Fujimori a su paso por la ciudad de Chiclayo, cuando la prensa le preguntó si reconocería los resultados en caso de no ganar, informa el diario La República.

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A lo largo de toda la campaña electoral, la candidata de la ultraderecha ha agitado viejos fantasmas sobre el fraude electoral, aprovechando las irregularidades que se produjeron durante la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados oficiales se dieron a conocer más de un mes después, debido al estrecho margen entre Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda, y Rafael López Aliaga, candidato de la ultra derecha.

Una postura que ya ha adoptado en varias ocasiones, como cuando en 2021 no reconoció el triunfo de su oponente, Pedro Castillo, cuando alegó un supuesto fraude en las urnas que no pudo probar.

La última encuesta de Ipsos publicada la semana pasada otorga a la candidata de Fuerza Popular el 38% de los votos frente el 35% de su rival de Juntos por el Perú, después de que a finales de abril estuvieran empatados.

Los últimos sondeos de opinión, que solo se podían publicar en Perú hasta el pasado domingo, señalaron que Fujimori tenía un promedio de tres puntos porcentuales de ventaja sobre Sánchez, aunque los encuestadores remarcaron que estos datos estaban aún dentro del margen del error estadístico, puede considerarse un empate técnico por lo que no se podía anticipar de manera categórica a un ganador de las elecciones presidenciales.

También, los últimos sondeos realizados demuestran que el sector de los indecisos aumentó de 12% a 15%.

Candidatos cierran campaña en Lima

Fujimori y Sánchez finalizarán durante la noche de este jueves sus campañas de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo en Perú, con mítines convocados en Lima y con el objetivo de buscar los votos decisivos que les permitan gobernar el país durante el periodo 2026-2031.

Fujimori convocó a sus seguidores a su cierre de campaña en el distrito de Ate, en el este de la capital peruana.

La concentración se hará en la Arena Monumental, un amplio espacio en el que se celebran conciertos, ubicado al lado del Estadio Monumental de Lima, donde la líder del partido Fuerza Popular reunirá a sus copartidarios.

Sánchez, por su parte, realizará su mitin de cierre de campaña en el Campo de Marte, en las cercanías del centro histórico de Lima, luego de que la municipalidad capitalina le negara el permiso para que lo hiciera en el Paseo de Los Héroes Navales, habitual para este tipo de concentraciones.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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