Bolivia confirma asistencia a la investidura de Keiko Fujimori en Perú

LA PAZ - El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, confirmó este viernes que una delegación encabezada por el presidente Rodrigo Paz viajará a Perú para asistir a la investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori, prevista para el próximo 28 de julio.

El mandatario boliviano también sostendrá una reunión bilateral con Fujimori para impulsar proyectos de cooperación y una agenda de interés común entre ambos países.

Aramayo afirmó ante los medios que la investidura presidencial de Fujimori representa "una fiesta democrática", por lo que consideró importante la presencia de los mandatarios de América Latina.

Agenda bilateral

Según el canciller, está previsto que Rodrigo Paz y Keiko Fujimori sostengan una reunión bilateral el martes por la mañana para abordar una amplia agenda de cooperación binacional.

Aramayo explicó que ambos gobiernos han "relanzado" los acuerdos de una mesa técnica binacional, que será reinstalada en el corto plazo y contará con financiamiento de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Proyectos de integración

Entre los temas que se discutirán figura un proyecto de integración en la localidad boliviana de Guaqui, ubicada a orillas del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú.

El canciller también destacó el interés de ambos países en fortalecer el trabajo conjunto para la preservación de la cuenca del lago Titicaca y del río Desaguadero, además de avanzar en temas migratorios, comerciales y en la denominada "agenda folclórica" que ambos mantienen ante la Unesco.

Aramayo resaltó igualmente la importancia de fortalecer el desarrollo del puerto peruano de Ilo, al considerar que representa un punto estratégico para el comercio y el sector hidrocarburífero.

El puerto constituye una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que actualmente utiliza principalmente los puertos del norte de Chile para canalizar sus exportaciones e importaciones.

Otros encuentros

Además de la reunión con Keiko Fujimori, se prevé que el presidente Rodrigo Paz sostenga encuentros con representantes del Gobierno de España y de Emiratos Árabes Unidos durante su visita a Perú.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tras imponerse por un estrecho margen de menos de 50.000 votos al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE