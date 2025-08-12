martes 12  de  agosto 2025
ARGENTINA

Kirchnerismo frena investigación en el Congreso sobre muertes por fentanilo contaminado

Bancada de Kirchner rompió quorum e impidió la creación de una comisión para indagar el escándalo del analgésico que mató a más de 70 pacientes en hospitales

El fentanilo, ha matado a más de un millón de estadounidenses por sobredosis, tiene derivados como analgésicos.&nbsp;

El fentanilo, ha matado a más de un millón de estadounidenses por sobredosis, tiene derivados como analgésicos. 

Cortesía: Rafael Marrero
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- En el Congreso de Argentina, las fuerzas políticas del kirchnerismo impidieron que se inicie una investigación sobre decenas de muertes por fentanilo contaminado, un analgésico derivado del opioide, que fue aplicado a pacientes en hospitales del país.

Según medios locales, la bancada de los seguidores de Cristina Kirchner, condenada por corrupción, rompió el quorum necesario para aprobar en sesión la creación de una comisión investigadora sobre el caso llamado “el escándalo del fentanilo”.

Lee además
La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Cristina Fernández de Kirchner estaría custodiada por guardias del régimen de Maduro
Imagen referencial.
CRÍMENES

Imputan a presunto asesino en serie de Argentina que mataba los viernes

Medios reportan hasta el momento 76 fallecidos y otros 110 casos de posibles víctimas mortales que recibieron el medicamento para mejorar su salud y que son investigados por la fiscalía.

Fentanilo sin investigación

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, "los vítores K por los proyectos aprobados para frenar iniciativas del gobierno de Javier Milei, se transformaron en gritos de reclamos e insultos por parte del bloque", reporta una publicación argentina que fue replicada por otros medios.

El quórum perdió, según informó el titular del cuerpo, Martín Menem.

Entonces, la diputada del PRO Silvana Giudici, proponente de la comisión investigadora, advirtió "Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”.

“Las conexiones entre dirigentes de ese bloque y sus funcionarios del gobierno anterior, claramente posibilitaron el encubrimiento de esta situación que lleva más de sesenta y ocho muertos", dijo en declaraciones citadas en el reporte.

Clarín, el medio argentino que adelanta la investigación, asegura haber tenido acceso a pruebas documentales que demostrarían que en el caso del fentanilo contaminado estaría vinculado un laboratorio que trabajó durante la década pasada sin controles del Estado, y estaría relacionado con la familia Kirchner, en medio de negocios turbios.

Se informó que el tribunal que lleva el caso no descarta que los fallecidos por la aplicación del analgésico opioide utilizado de en operaciones de todo tipo y también como calmante para enfermos terminales, “sean muchos más”.

FUENTE: Con información del Clarin, memo.com.ar

Temas
Te puede interesar

Un imperio silencioso llamado GAESA controla el 90% de los negocios que generan divisas en Cuba

EEUU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Brasil

Grupo IDEA exige investigación transparente sobre muerte de Miguel Uribe Turbay, "no puede quedar impune"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
MAPA ELECTORAL

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Un hombre repara su antiguo carro en medio de la calle, mientras un hombre en su bicitaxi busca clientes a quienes llevar en una de las calles de La Habana, Cuba.
CUBA

Un imperio silencioso llamado GAESA controla el 90% de los negocios que generan divisas en Cuba