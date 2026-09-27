domingo 27  de  septiembre 2026
NICARAGUA

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de abogado detenido por el régimen sandinista

El organismo concluyó que enfrenta un riesgo grave e inminente de daño irreparable a su vida. Se desconoce su paradero y sin contactos con allegados

La CIDH pidió que al abogado Téllez Madrid se le preste la debida atención médica (X CIDH)&nbsp;

La CIDH pidió que al abogado Téllez Madrid se le preste la debida atención médica (X CIDH) 

Por Valeria Montero

SAN JOSÉ -- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del abogado nicaragüense Kenthyn Aarón Téllez Madriz tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad en su país, donde está recluido desde el 17 de octubre de 2025, informaron este domingo organismos humanitarios que lo consideran un preso político.

En su resolución, la CIDH explicó que decidió otorgar medidas cautelares en beneficio del letrado tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

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La parte solicitante, continuó el organismo, indicó que el abogado fue detenido en Nicaragua por personas vestidas de civil el 17 de octubre de 2025.

Desde su captura, sus familiares y allegados no tienen información oficial sobre su ubicación y condiciones de reclusión pese a las gestiones realizadas ante autoridades estatales en Nicaragua para verificar su situación actual, anotó la Comisión.

La CIDH afirmó que el régimen de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y es susceptible al estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos.

Incomunicación total

En particular, advirtió que se encuentra bajo custodia del régimen sin que exista información oficial acerca de su paradero ni de su estado actual, que se desconocen sus condiciones de detención, que permanece en incomunicación total y prolongada, y sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares y allegados.

Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Téllez Madriz, precise las circunstancias y condiciones de su detención, y revele el lugar en el que se encuentra detenido garantizando visitas, contacto regular y acceso de sus familiares y representantes legales de confianza.

También, la CIDH pidió al régimen una valoración médica integral e inmediata sobre el estado de salud. La orden incluye la provisión de atención médica básica y especializada, además del acceso a los medicamentos que pudiera necesitar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Ejerce el poder junto con su esposa Rosario Murillo.

Dichos comicios se desarrollaron con los principales contendientes en prisión, quienes luego fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de “golpistas” y de “traición a la patria”.

El régimen nicaragüense bajo el dominio de la pareja Ortega- Murillo emula las prácticas violatorias de los derechos humanos del régimen chavista que comando hasta enero de 2026, Nicolás Maduro, quien enfrenta pena de prisión en Nueva York y espera juicio en junio de 2027.

FUENTE: Con información de EFE/Infobae

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