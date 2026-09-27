Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.

LONDRES.- El número 2 mundial Alexander Zverev, ganador este año de Roland Garros y del US Open , dio los puntos necesarios a Europa para conquistar matemáticamente el título en la Laver Cup 2026 , gracias a su victoria sobre el estadounidense Leander Tien , este domingo en Londres.

Zverev, que el sábado había perdido en su partido individual ante el australiano Alex De Miñaur , venció esta vez a Tien por 7-6 (7/3) y 6-3.

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Gracias a ese resultado, Europa se puso con ventaja 13-5 sobre el equipo del Resto del Mundo, lo que dio ya a la selección capitaneada por el francés Yannick Noah el trofeo, que se concede al primero que llegue a 13 unidades.

Cada partido del tercer día supone tres puntos, por lo que el Resto del Mundo solo podía sumar un máximo de seis por los dos partidos que quedaban en el programa.

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Europa había empezado el domingo con una ventaja de 7-5, que dejaba todo abierto, pero se había distanciado ya con la victoria inicial en dobles del italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik frente al australiano Alex De Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz por 7-5 y 6-3.

Ese triunfo dejaba a Europa a solo una victoria de proclamarse campeón y Zverev, el siguiente en saltar a la cancha, no desaprovechó la ocasión.

Europa reconquista así el título en la Laver Cup, un año después de haber caído ante el Resto del Mundo en la edición jugada en San Francisco (Estados Unidos).

En el palmarés de esta competición, creada por la leyenda suiza Roger Federer en 2017, Europa ha ganado seis de las nueve ediciones disputadas hasta el momento.

El objetivo del torneo es poder trasladar al tenis el espíritu de la emblemática Ryder Cup de golf, donde Europa y Estados Unidos se enfrentan cada dos años.

Fernández gana en Singapur

Finalista del US Open en 2021, la tenista canadiense Leylah Fernández (31ª del mundo) derrotó este domingo a la australiana Talia Gibson (63ª) en la final del WTA 500 de Singapur para lograr su sexto título en el circuito principal.

Tras eliminar en cuartos de final a la número 5 del mundo Mirra Andreeva y en semifinales a la finalista polaca de Roland Garros, Maja Chwalinska, la zurda de 24 años se impuso por 7-5 y 6-0 ante su joven rival, que a sus 22 años disputaba su primera final en el circuito WTA.

Coronada exclusivamente sobre pista dura desde el inicio de su carrera, la canadiense conquistó en Singapur su segundo WTA 500, los torneos más importantes del circuito femenino tras los de Grand Slam y los WTA 1000.

Ascenderá al puesto 26 del ránking mundial en la próxima clasificación WTA, mientras que Gibson se instalará en el puesto 37, la mejor posición de su carrera.

FUENTE: AFP