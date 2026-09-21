lunes 21  de  septiembre 2026
CRISIS POLÍTICA

Cinco países proponen el 2 de octubre para reunión de cancilleres de la OEA sobre Nicaragua

La última reunión de cancilleres fue 2019 por la situación de Venezuela. Cada país individualmente debe imponer las sanciones que se aprueben en el foro

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

TWITTER / @OEA_oficial
Por Valeria Montero

WASHINGTON.- Un grupo de cinco países de la Organización de Estados Americanos (OEA) propone que los cancilleres de la región se reúnan el 2 de octubre para examinar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua, según un borrador de agenda.

Los estados miembros de la organización se reunirán este miércoles a las 10H00 (14H00 GMT) en el Consejo Permanente para votar esa fecha, tras semanas de negociación interna.

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“La Misión Permanente de Paraguay, en nombre propio y de las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú (...) propone el viernes, 2 de octubre de 2026, como fecha” para esa reunión extraordinaria de cancilleres, explica el borrador.

Los jefes diplomáticos de la región deberán “considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, explica el texto, en alusión al anuncio del gobierno sandinista de prohibir la participación de la oposición en las elecciones.

La OEA había aprobado el 19 de agosto la celebración de esta “reunión de consulta” de cancilleres, un mecanismo inusual.

La convocatoria fue aprobada con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

Fuera de la OEA

Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023.

La pareja en la silla presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusa a la oposición de ser “traidores a la patria”, y la Asamblea Nacional nicaragüense controlada por el régimen votó a principios de mes ese veto electoral.

El 4 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua dio los pasos para reformar la Constitución e impedir la participación de la oposición en los comicios.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral y la persecución política de rivales para evitar la competencia electoral.

La última reunión de cancilleres de la OEA (33 miembros activos) se celebró a finales de 2019, a causa de la situación en Venezuela.

Estados Unidos, que ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra el régimen de la pareja presidencial nicaragüense y entidades clave en el país centroamericano, presiona a la OEA para que aísle al régimen sandinista de Ortega-Murillo.

La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.

El secretario general, Albert Ramdin, subrayó el pasado 11 de este mes que el encuentro no debe limitarse a condenar lo ocurrido en Nicaragua, sino que debe servir "para tomar medidas", entre ellas sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas.

“Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos, tiene que ser para tomar medidas”, afirmó el representante de la OEA.

FUENTE: Con información de AFP/DW/La Prensa

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