Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

MIAMI — El presidente Donald Trump negó que exista un cambio en la política de arrestos y expulsión de su administración contra migrantes sin estatus legal, luego de que circulara información en ese sentido, según un reporte de Fox News.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también desmintió que existan cambios en la política de detenciones contra migrantes sin estatus legal, luego de publicaciones que informaron sobre una supuesta orden de suspensión de los arrestos de indocumentados sin antecedentes penales.

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Según esa información, publicada por varios medios de comunicación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había dado instrucciones con carácter "provisional" a sus agentes para que limitaran las detenciones a inmigrantes ilegales con antecedentes penales o cargos pendientes.

La presunta medida también dejaría fuera a migrantes con órdenes finales de deportación que no tuvieran antecedentes criminales y pondría fin a los “arrestos colaterales”, en los que agentes de ICE pueden detener a otros inmigrantes indocumentados con los que se topen durante una operación contra un objetivo específico.

De acuerdo con Fox News, se trató de un problema de comunicación que generó confusión. El origen habría sido conversaciones internas sobre dar prioridad a los infractores más graves, y la directiva fue el resultado de un "malentendido", más que de un cambio formal en la política, según fuentes con las que Fox News conversó.

Trump reafirma que no hay cambios

"No hay ningún cambio en la política de control de la inmigración", escribió el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, en X, tras haber conversado con el presidente Donald Trump y nueve fuentes de ICE.

Trump reafirmó a Fox News que ICE puede seguir deteniendo y deportando a cualquier persona que se encuentre en el país de forma ilegal. De acuerdo con Melugin, Trump le confirmó que los agentes continuarán realizando arrestos de personas sin antecedentes criminales, incluidas las detenciones “colaterales”.

Según las fuentes, el sábado por la tarde se enviaron nuevas instrucciones a las oficinas locales de ICE para reafirmar que la política de control de la administración no había cambiado.

Los agentes de ICE seguirán deteniendo a inmigrantes ilegales que no tengan antecedentes penales, incluidos los "colaterales", es decir, las personas con las que se topen durante una operación dirigida contra otra persona.

DHS: "Continuaremos arrestando"

"Cualquier persona en nuestro país ilegalmente será arrestada y deportada", escribió el DHS en su cuenta en X.

Al mismo tiempo, anunció que ICE ha aumentado los operativos de seguridad nacional a nivel nacional.

"En un esfuerzo por proteger a los ciudadanos estadounidenses, ICE ha iniciado un aumento (en los operativos) de seguridad pública a nivel nacional, (incluyendo) ciudades santuario, donde nuestros valientes oficiales se enfocarán en inmigrantes ilegales criminales —muchos liberados de cárceles por políticas santuario—, incluyendo asesinos, violadores, depredadores de niños y miembros de pandillas", publicó el DHS en su cuenta de X.

FUENTE: Fox News / DHS