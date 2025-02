La firma con el FMI no implica que desaparezcan "al día siguiente" las restricciones cambiarias

Las negociaciones que continuaron tras el fin de la misión técnica buscan llegar a un acuerdo sobre la secuencia que tendrán los desembolsos adicionales que espera el gobierno para reforzar las reservas del Banco Central.

Un equipo del FMI estuvo en Buenos Aires por primera vez desde febrero del año pasado, realizando una semana de reuniones intensivas con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Este encuentro marcó el inicio formal de las negociaciones para un nuevo acuerdo, luego de que el Ejecutivo decidiera explorar la posibilidad de un programa con financiamiento adicional.

El presidente Javier Milei mencionó la necesidad de unos $11,000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.

"El acuerdo con el FMI no implica ninguna devaluación, eso no es un tema. La otra es que tampoco implica que una vez hecho el acuerdo se sale de las restricciones al día siguiente”, dijo el ministro de Economía en Argentina, Luis Caputo, quien no detalló el contenido de las conversaciones actuales.

El acuerdo con el FMI no implica ninguna devaluación.



Quienes buscan una devaluación por conveniencia personal tendrán que seguir esperando.

El Fondo Monetario Internacional confirmó que la negociación con el Gobierno continúa a distancia para alcanzar un acuerdo nuevo que incluya financiamiento, pero evitó dar detalles sobre si está en discusión un salto cambiario o una salida rápida del cepo, dos temas queCaputo buscó descartar en las últimas horas.

En conferencia de prensa, la portavoz del organismo multilateral, Julie Kozack, informó que las conversaciones continúan entre los técnicos del FMI y los funcionarios del Poder Ejecutivo luego de terminada la misión oficial del staff la semana pasada en Buenos Aires.

“El nuevo programa apuntará a aprovechar los avances logrados hasta ahora y, al mismo tiempo, abordar los desafíos pendientes que enfrenta el país”, dijo Kozack.

En ese sentido, dijo que “se siguen manteniendo conversaciones constructivas y frecuentes” y planteó que “para mantener los avances iniciales” (en términos de mejoras macroeconómicas), “existe un reconocimiento compartido entre el personal del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se avanza en las reformas que fomenten el crecimiento”, consideró.

Pero el FMI rescató “el tremendo progreso de Argentina” en la baja de la inflación, la estabilización económica, el crecimiento y la disminución de la pobreza. Julie Kozack, evitó dar precisiones sobre el nuevo acuerdo, aunque calificó las conversaciones como “constructivas” .

En cuanto a los pagos, esta semana el Gobierno abonó 635 millones de dólares en intereses al FMI como parte de una serie de pagos programados para 2025. A diferencia de los pagos de capital realizados en 2024, estos intereses no son cubiertos por los desembolsos previos del FMI y deben ser pagados con las reservas del Banco Central.

En mayo y agosto de 2025 se realizarán otros pagos por 630 millones y 500 millones de dólares, respectivamente, seguidos por otro de 650 millones de dólares más tarde.

FUENTE: DIARIO ÉPOCA / INFOBAE / ÁMBITO