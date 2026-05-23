Trump cree que la situación con Irán está "al 50%" entre un acuerdo o retomar la ofensiva militar

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.

Negociaciones Trump reitera que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra "se resolverá pronto"

El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación, tratar la última propuesta de Irán y decidir ya el domingo si se reanudan o no los ataques.

Considera así que podría haber un "buen" acuerdo o, por contra, retomar la acción militar.

"Creo que pasará una de estas dos cosas: o los golpearé aún más fuerte de lo que hayan sido golpeados jamás o firmaremos un acuerdo que sea bueno", planteó.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido "un acercamiento de posturas" y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje por su tránsito.

Irán se niega a acuerdos sobre Ormuz

El régimen iraní reiteró por enésima vez que no tiene intención de discutir con Estados Unidos ni el estatus del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Teherán, ni su programa nuclear, al menos en este punto de las negociaciones con Washington, según ratificó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei.

Baqaei realizó estos comentarios tras la visita de alto nivel realizada a Teherán este sábado, por uno de los principales mediadores internacionales, el jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, y una ronda de conversaciones entre el ministro de Exteriores de Irán con sus homólogos de Qatar, Omán, Turquía e Irán y una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el emir de Qatar, Mohamed bin Abdulrraman Al Thani, que invitaban a pensar en la posibilidad de un acercamiento de posturas.

En declaraciones a la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el portavoz de Exteriores llamó a la pausa al insistir en que su país no contempla la más mínima posibilidad de discutir ahora cuestiones que para Washington son cruciales. "En esta etapa de las negociaciones, no se abordará la cuestión nuclear y el estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos, y este es un asunto entre nosotros y los países de la región", indicó Baqaei.

El portavoz insistió en que Irán, simplemente, no se fía de Estados Unidos. "El historial de Estados Unidos sobre el incumplimiento de sus promesas es algo que no podemos ignorar. Este comportamiento dificulta la labor de los negociadores porque es tan voluble como contradictorio", ha lamentado.

Baqaei, aunque ha mencionado que ambas partes están, a día de hoy, "más cerca de un posible borrador", insistió en que las diferencias de cuestiones a tratar y plazos para hacerlo siguen siendo enormes. "Estamos muy cerca y muy lejos de un acuerdo", concluyó.

¿Qué dice Israel?

Trump explicó que "hay quien prefiere un acuerdo y otros reanudar la guerra", pero descartó que el primer ministro israelí esté "preocupado" por un acuerdo desfavorable. Además, insistió en que Irán no debe tener armas nucleares y tendrá que entregar el uranio enriquecido que ya tiene, mientras que el estrecho de Ormuz quedará totalmente abierto "sin peajes".

También está previsto que aborde la situación con los dirigentes de los países árabes aliados de Washington, incluido Egipto, igualmente con Pakistán o Turquía.

Irán es el principal patrocinador del terrorismo.

Estados Unidos mantiene el bloqueo en los puertos de Irán.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press