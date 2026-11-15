La Habana cumple años

Según la tradición, La Habana cumple 507 años. Tradición decretada por Eusebio Leal, incansable historiador de la ciudad durante un buen número de años. En realidad cumple más años y no los cumple exactamente un 16 de noviembre, pero qué más da.

La villa fue fundada en 1514 en algún lugar de la costa sur de la región habanera. En mi próximo libro, Piedras y aguas, dedico un capítulo a investigar su posible ubicación. En 1519 ya estaba asentada en la ribera occidental de la bahía de Carenas, pero no fue hasta 1592 en que dejó de ser villa y se le otorgó el título de ciudad.

Felipe II la nombró ciudad de San Cristóbal de la Habana en ese año. Desde 1589 habían llegado a ella dos hombres que le cambiarían el rostro para siempre: el maestre de campo Juan de Tejeda y el ingeniero Bautista Antonelli. Fortalezas y agua dejaron en La Habana; de ahí el título de ese texto dedicado a la ciudad que más quiero del mundo.

Les comparto algunos párrafos sobre esos años fructíferos para nuestra ciudad hoy destruida:

Felipe II recibió con beneplácito el proyecto que le presentaron Antonelli y Tejeda luego de visitar los principales puertos de la cristiandad castellana en América. Para La Habana enviaron los planos de las futuras fortalezas de los Tres Reyes del Morro y San Salvador de la Punta, así como los de la Zanja Real. Las sugerencias de ambos, que dejaban atrás el modelo defensivo medieval por el que se rigieron las primeras fortalezas americanas, sirvieron para definir el proyecto general para la fortificación de las posesiones españolas del mar Caribe y el Seno Mexicano, que estructuraba el destacado ingeniero en jefe del reino, Tiburzio Spannocchi.

El 23 de noviembre de 1588, el rey ordenó a Tejeda que llevara adelante este plan, asumiendo una estrategia defensiva que no solo consistía en levantar fortalezas en puntos estratégicos, sino también en dotar a La Habana con un suministro estable y suficiente de agua. Por esa razón, en la Real Cédula de ese día el rey ordenó:

En La Habana, por ser puerto tan importante y que por esto conviene que esté muy guardado, se ha de hacer un fuerte en el Morro, en la parte que está designada en la traza, con sus cisternas (…). Al otro lado frontero de dicho Morro se ha de hacer un fuertecillo que se ha de llamar el fuerte de San Salvador (…) y la trinchera que va a rematar en el bosque (…). Habéis de procurar que el agua de la Chorrera llegue al puerto.

Murallas de piedra, cañones y agua era lo que se necesitaba para mantener seguro al puerto y a las flotas. Unos días después, el 10 de diciembre, Felipe II le dio a Tejeda el título de capitán general de Cuba. De esta manera se terminaba de una vez con las constantes rencillas entre los gobernadores y los alcaldes de las fortalezas, enfrentamientos que habían llegado a su máxima expresión, para desesperación del Consejo de Indias, con el ahora sustituido Gabriel de Luján.

Tejeda regresó a La Habana el 31 de mayo de 1589 con la recia determinación de dar cumplimiento a su mandato, aun después de naufragar en Puerto Rico y encallar en el archipiélago occidental de Cuba. Como su antecesor, arribó con un séquito de criados, en este caso ocho, además de seis hombres a su servicio, cuatro esclavos negros y 2000 ducados de almojarifazgo.

Al igual que con Luján, la Audiencia Real de Santo Domingo intentó obstaculizar y hasta cancelar la designación de Tejeda. El maestre de campo dio aviso al Consejo de Indias y el rey contestó, refiriéndose a Tejeda: “Me ha hecho relación que se teme que vosotros so color de un capítulo de las Nuevas Leyes os queréis entrometer en removerle y quitarle del dicho cargo, o que le enviaréis a tomarle residencia, no lo pudiendo ni debiendo”. Tejeda llegó con todo el apoyo de su rey a La Habana, cuya creciente importancia disminuía el nivel de subordinación de Cuba a la Audiencia.

El maestre de campo encontró una población donde pululaban los más variados vicios y desórdenes entre los vecinos, los soldados y los abundantes y heterogéneos visitantes que desembarcaban con las flotas. Para colmo, el obispo fray Antonio Díaz de Salcedo, un enfurecido y radical fanático, quien ya había excomulgado al gobernador Luján, lo excomulgó al poco tiempo de su llegada. Dijo Tejeda al rey: “Trae a esta tierra el Obispo tan desasosegada con sus descomuniones que más parece lobo que pastor de las almas; y con los testimonios que al Consejo envío, suplico a V. M. lo mande a castigar e mudar de esta isla para que la gente pueda vivir como cristiana”.

(…)

El 29 de marzo de 1591, Tejeda le escribió al rey: “El agua de la Chorrera, sin falta ninguna, estas flotas harán agua de ella sin salir del puerto, que aunque no sea dentro de la villa, será una gran comodidad para las naves”. Para el maestre de campo era más importante abastecer la flota, cuyos navíos se empezaban a concentrar en el puerto para partir en el verano hacia España. La villa, mientras tanto, se sostenía con la cisterna que Luján levantó en 1587, abastecida por el manantial al que todos conocían como “madre de agua”.

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Todos los historiadores y cronistas coinciden en que la Zanja Real quedó terminada en 1592, luego de casi medio siglo desde que se decidió llevar las aguas del río de la Chorrera al puerto de La Habana. Todavía hoy se puede ver una bella tarja en la plaza de la Catedral, hecha por algún albañil anónimo, en la que, rodeando una espada de la Orden de Santiago, de la que Tejeda era caballero, se lee: “ESTA AGUA TRAXO EL MAESSE DE CAMPO JUAN DE TEXEDA. ANNO DE 1592”.

(…)

Siete décadas después de su asentamiento final en la ribera oeste de la bahía, La Habana se había convertido en el principal puerto de la cuenca del Caribe: un puerto protegido como ningún otro en el Nuevo Mundo y centro neurálgico del comercio y la logística del Imperio español. Terminaba el siglo XVI y su principal dificultad, la falta de agua, había sido resuelta gracias a la tenacidad del maestre de campo Juan de Tejeda, la pericia del ingeniero Bautista Antonelli y la capacidad ejecutiva del emprendedor Hernán Manrique de Rojas.

Tejeda y Antonelli dejaron a La Habana con las fortalezas del Morro y la Punta en construcción y la Zanja Real abasteciendo a los vecinos y las flotas. Siete décadas estuvo la villa sin abastecimiento fijo de agua y solo protegida por la bella, pero obsoleta, fortaleza de la Real Fuerza.

Los tres castillos ahí siguen, mudos testigos de la destrucción que dura ya casi siete décadas. La ciudad, como la isla toda, ha sido víctima de la demolición de nuestra nación emprendida con saña desde el 1.º de enero de 1959 por el Orador Orate y su pandilla de bandidos. Una urbe hoy en ruinas por cuyas calles llenas de basura deambulan hoy los hijos y nietos de quienes la conocieron floreciente y bella.

La tristeza pronto sucumbirá ante la alegría. Como Cuba toda, La Habana pronto será liberada de esa plaga de termitas comunistas que devoró un país hermoso. Somos millones de Tejedas y Antonellis los que la amamos como amamos a nuestra isla hermosa, pronto libre.

Reconstruirla tomará tiempo, dinero y mucho esfuerzo, pero estemos todos seguros de que ese diamante ultrajado que es nuestra Habana, engarzado en esa fértil isla, brillará como nunca antes. La luz de la libertad y el progreso volverá a reflejarse en esa joya nuestra robada y maltratada por casi siete décadas de noche totalitaria.

La haremos brillar de nuevo, como nunca antes. Habana bella: el próximo cumpleaños lo celebraremos libres, todos, mientras te reconstruimos, todos.

Felicidades, mi Habana hermosa: merecidamente fuiste la perla del Caribe; ahora te convertiremos en el diamante del mundo.