domingo 8  de  noviembre 2026
CUBA

Opositor denuncia Ángel Santiesteban: "Están preparando algo para encarcelarme", mientras país despliega militares

Desde su residencia en La Habana, el escritor y opositor al régimen asegura que su casa permanece sitiada por fuerzas represivas después de que junto a otros tres masones fuera sentenciado a cárcel

El escritor cubano Ángel Santiesteban Prats.&nbsp;

El escritor cubano Ángel Santiesteban Prats. 

Cubanet/ Tomada de su perfil de Facebook
Por ILIANA LAVASTIDA e IVÁN GARCÍA

“Pienso que están preparando algo para encarcelarme”, dijo este viernes 6 de noviembre a DIARIO LAS AM'ERICAS el intelectual y opositor cubano Ángel Santiesteban Prats, que, según un fallo emitido por el Tribunal Popular Municipal 10 de Octubre, en La Habana, habría sido sentenciado a dos años de cárcel, bajo acusación de traficar divisas estadounidenses, junto a otros tres miembros de la masonería cubana.

La denuncia del enjuiciamiento contra Santiesteban, José Ramón Viñas Alfonso, para quien piden 4 años de privación de libertad; Fernando Marcos García, sentenciado a 3 años de encarcelamiento y de Osvaldo Ernesto Villegas Digat, que como a Santiesteban condenan a dos años de cárcel, trascendió el jueves 5 de noviembre, al mismo tiempo que, sin vínculos a este proceso, ocurría el arresto de la periodista independiente y creadora del medio digital14yMedio, Yoani Sánchez.

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La periodista Camila Acosta, que tributa desde La Habana para el medio independiente Cubanet, también permaneció el 4 de noviembre bajo arresto de la Policía Política, sin que durante horas informaran a qué lugar la habían trasladado, por lo cual se consideraba secuestrada.

El día de hoy, viernes 6 de noviembre, según lo confirmara el propio Santiesteban a este rotativo, la casa donde reside junto a la comunicadora Camila Acosta permanecía sitiada por fuerzas represivas para impedirles trasladarse a otro lugar.

Simultáneamente a esta oleada de arrestos a disidentes y periodistas independientes en Cuba entre los que también se reportan las aprensiones de Adelth Bonne Gamboa, Henry Constantín, así como de las integrantes del grupo Damas de Blanco Berta Soler y María Cristina Labrada, una maniobra militar de gran despliegue, identificada como Ejercicio Militar Estratégico Moncada 2026, fue anunciada el miércoles 4 de noviembre por la prensa oficialista, en el Oriente de la isla, con el objetivo, según lo publicado de “elevar la preparación de los órganos de mando y dirección”.

Asimismo, a partir del reporte publicado en el portal de noticias de Radio Angulo una emisora de la provincia de Holguín, el Ejercicio Moncada 2026 se desarrolla de forma simultánea en todo el país y tiene como objetivo “elevar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía”.

Ejercicios militares y apagones

Durante el año 2026, en la medida en que la política de presiones económicas y sanciones dictadas desde la Casa Blanca contra el régimen de La Habana se arreció, la población de la isla ha permanecido y permanece sometida a prolongadas interrupciones del servicio eléctrico que superan las 24 horas continuas, así como extensos períodos sin abastecimiento de agua potable. A la par, la población padece una gradual devaluación de la moneda nacional que coloca en 900 pesos cubanos el valor de un dólar, por lo que los salarios devengados en moneda nacional se han visto reducidos al mínimo.

En ese contexto de crisis sistémica, la inversión de recursos en un ejercicio militar a gran escala impulsado por el Ministerio de Defensa Cubano resulta paradójico; sin embargo, si se analiza que el comienzo de esta maniobra coincide con el lanzamiento de lo que podría considerarse una escalada represiva contra fuerzas opositoras, la hipótesis de que el régimen se estaría preparando para un escenario de confrontación diferente, no resulta descabellada.

Tras las elecciones de medio término en Estados Unidos efectuadas el 3 de noviembre, en las que el poder de la Cámara de Representantes y el Senado quedó en manos demócratas, el régimen de La Habana podría considerar que la política exterior de la administración Trump hacia Cuba encontraría un freno a los propósitos anunciados o estaría obligada a un cambio de estrategia y quizás con esa expectativa se estarían preparando para un posible nuevo escenario, en el que los opositores sean empleados como monedas de cambio.

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