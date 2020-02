La OEA defiende su informe sobre fraude electoral en Bolivia

Gonzalo Koncke, jefe del gabinete del secretario general de la organización, Luis Almagro, indicó que el artículo del citado periódico, que se basa en dos investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), "no es honesto ni está basado en hechos". "No es exhaustivo y, sobre todo, no es científico", expresó.