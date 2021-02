La pesadilla de la sarna en Cuba es real en tiempos de COVID

El caso de Yenny es peor, porque uno de sus niños enfermos es lactante: "A mí jamás me había caído esto, ni en el Periodo Especial crítico, porque en los 90 había problemas con los medicamentos, pero no como ahora".

"Se me parte el corazón con mis dos hijas, con su piel tan linda como la tenían y ahora están llenas de llagas y picazos, y de día o de noche, locas de la picazón, al igual que nosotros, los padres. Y mi bebé lleno de picazos y llorando sin parar a veces, sin saber qué cosa echarle porque tengo miedo hacerle daño inventando medicamentos. Esto es criminal", lamenta Yenny.

"La permetrina y el lindano aquí nunca habían faltado así. Ni los antibióticos tampoco. Ahora ni eso ni nada, no hay medicamentos y la gente se está muriendo en vida, sufriendo hasta por un dolor de cabeza, de picazón, de la presión alta, de todo. No tenemos siquiera un antihistamínico para aliviar la alergia que da esta sarna", añade.

"Las llagas se infectan y no tenemos cómo curarlas. Lo único que conseguí fue violeta genciana y parecemos pitufos todos con salpicaduras azules. Menos el bebé, claro; por suerte todavía no tiene llagas".

Acorde a Diario de Cuba los hijos de Idalia Ramírez no están yendo a la escuela desde enero, también por la sarna: "son varios en cada aula los que faltan por esa razón. Ahorita será mejor dejar en casa a los que no tengan, porque será mayor el número de gente con escabiosis que sin ella. Esto no se cura sin medicamentos y uno se lo va contagiando al otro. Y cuando lo coge alguien en casa, todos se contagian, no importa la higiene que haya, se pega igual".

"Mi niña está en prescolar y no me preocupa mucho que falte, pero el varón está en la segundaria básica y posiblemente pierda el curso, porque lleva dos meses con sarna y no me lo aceptan en la escuela así. Además, ha estado mal, con muchas llagas por todo el cuerpo, principalmente en las manos y en el pene. Es horrible y desesperante ver a tus hijos enfermos y no poder hacer nada porque no hay medicamentos. Fui al hospital y no hay nada tampoco para curarlo. Es una desgracia", se queja esta madre.

Diario de Cuba resalta que la sarna es causada por el parásito Sarcoptes scabiei, un ácaro microscópico que normalmente produce prurito al segregar una toxina alérgeno mientras penetra en la piel y se reproduce. En algunas personas es solo ese malestar insoportable, pero en otras la escabiosis puede ir acompañada por lesiones inducidas por microbios, como piodermitis y linfangitis. Cuando se cuenta con los medicamentos adecuados, como son la permetrina, el lindano o el benzoato de bencilo, se puede curar con cierta facilidad. De lo contrario se puede padecer sarna por períodos muy largos. En el caso de las infecciones asociadas en la piel, producidas por estafilococos y estreptococos, lleva tratamiento con antibióticos so pena de complicaciones más severas.

Diario de Cuba sostiene que no se vislumbra una solución para mejorar el abastecimiento y el Gobierno prácticamente no habla del tema.