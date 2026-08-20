La represión en Cuba alcanzó su nivel más alto en julio, según informe

MIAMI.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ( ICLEP ) presentó este jueves su informe mensual correspondiente a julio de 2026, en el que documentó 272 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, la cifra más alta registrada desde que comenzó su monitoreo sistemático.

El volumen supone un incremento del 51.1% respecto a junio de 2026 (180 hechos) y del 47.8% frente a julio de 2025 (184 hechos).

“No hay punto de comparación que permita relativizar el dato: julio de 2026 se consolida como el mes más represivo documentado hasta la fecha”, destacó el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE).

Dos detonantes, un mismo patrón

El informe también atribuye el salto represivo a la confluencia de dos fechas de alta carga simbólica: el quinto aniversario del estallido popular del 11 de julio de 2021, que activó un operativo de contención preventiva sobre figuras opositoras, y la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada en La Habana, que derivó en vigilancia y hostigamiento contra decenas de invitados.

El contacto con la comunidad internacional se convirtió en el principal motivo represivo del mes (35 casos), por encima incluso de la participación en protestas (33 casos).

Hostigamiento psicológico como eje

Las amenazas, citaciones sin objeto procesal, cercos domiciliarios y advertencias del régimen cubano encabezaron el registro con 120 hechos (44.1% del total), más del doble que en junio y un 71.4% por encima de julio de 2025.



El uso abusivo del poder estatal se situó en segundo lugar con 68 hechos, un incremento del 44.7% intermensual.

Cárcel y presos políticos

Los presos políticos ocupan el primer puesto entre los perfiles de víctimas, con 34 casos (26.8%), coherente con el ascenso del sistema penitenciario al tercer lugar entre las instituciones perpetradoras (41 hechos, frente a solo 11 en junio). El informe también recoge 17 denuncias sobre condiciones carcelarias.

Por primera vez en varios períodos, las 16 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud reportaron al menos una violación documentada. La Habana concentró más de la mitad del total (148 hechos, 54.4%). El ICLEP advierte que la ausencia de denuncias en algunos territorios no implica ausencia de represión, sino autocensura y miedo a represalias.

La Seguridad del Estado encabezó las instituciones perpetradoras con 96 hechos, seguida por la Policía Nacional Revolucionaria (63) y el sistema penitenciario (41).

FUENTE: Con información de El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión