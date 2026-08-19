Miss Universe Cuba entra en su etapa decisiva tras histórica gala preliminar

La conducción estuvo a cargo de William Badell y Alina Robert, quien fue primera finalista de la edición inaugural.

Las diferentes aspirantes antes de salir al escenario y desfilar en bikinis.

Uno de los momentos evacuativos de la noche fue la pasarela de las aspirantes en traje de baño.

MIAMI.- Miss Universe Cuba inició la cuenta regresiva hacia la elección de su nueva soberana con la primera gala preliminar de su historia reciente, una noche que reunió a las 20 aspirantes oficiales y dejó otros dos momentos significativos: la entrega de las llaves de un automóvil a Miss Hialeah y la coronación de Leah Reyes Amores como representante juvenil del país.

La cita tuvo lugar el martes 18 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, el mismo escenario donde este jueves será escogida la mujer que llevará la banda cubana al concurso internacional.

La conducción estuvo a cargo de William Badell y Alina Robert, quien fue primera finalista de la edición inaugural. CAPTURA DE PANTALLA

La conducción estuvo a cargo de William Badell y Alina Robert, quien fue primera finalista de la edición inaugural, celebrada en 2024, cuando Marianela Ancheta conquistó la corona y comenzó a escribir una nueva página para la belleza cubana.

Ancheta no fue únicamente la primera ganadora de esta etapa. Su elección devolvió el nombre de Cuba a Miss Universe después de 57 años de ausencia y dio vida a un proyecto que permitió a las mujeres cubanas competir nuevamente bajo la bandera de su país.

Su participación internacional abrió el camino que posteriormente recorrió Lina Luaces, quien alcanzó el Top 12 de Miss Universe 2025, y que continuará la soberana elegida este jueves en Miami. La evolución del certamen no puede explicarse sin reconocer a Marianela como la reina que inauguró el regreso y convirtió en realidad una aspiración sostenida durante más de medio siglo.

View this post on Instagram A post shared by Dann Creator | Content Producer (@danncreator)

La preliminar permitió observar el desempeño de las concursantes antes de la jornada definitiva y puso a prueba la preparación recibida durante las últimas semanas en áreas como pasarela, expresión oral, protocolo y proyección personal.

Las 20 aspirantes desfilaron en traje de baño ante el jurado y el público, una prueba destinada a valorar su seguridad, presencia escénica y dominio de la pasarela. Cada una tuvo la oportunidad de mostrar el resultado de meses de entrenamiento en uno de los puntos de mayor presión del calendario.

Isabella Bernal, representante de Sancti Spirítus. CAPTURA DE PANTALLA

Las puntuaciones obtenidas formarán parte del proceso para seleccionar a la sucesora de la actual reina. La incorporación de esta fase constituye una de las principales novedades de 2026 y aproxima el formato nacional a la estructura empleada por Miss Universe, donde el rendimiento previo tiene un peso relevante en la decisión.

Uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando Eneisy Rodríguez recibió oficialmente las llaves del Toyota Corolla 2026 cero millas que le había sido obsequiado días antes por la familia Reyes Amores, propietaria de Rosabella Med Spa y patrocinadora del concurso.

La entrega completó una historia que conmovió a los responsables del evento después de conocerse las dificultades afrontadas por la representante de Hialeah para trasladarse desde West Palm Beach hasta Miami y cumplir con cada compromiso.

Rodríguez, profesora de arte cinematográfico, llegó a dormir en las inmediaciones de un hotel para no perder una jornada de entrevistas. Nacida en Estados Unidos dentro de una familia cubana, vive sola y ha debido superar circunstancias económicas complejas mientras intenta abrirse camino profesionalmente.

Su constancia no pasó inadvertida y encontró una respuesta concreta en el vehículo que ahora le permitirá desplazarse con mayor independencia.

Durante la velada también se presentó el Audi negro que recibirá la próxima Miss Universe Cuba, cortesía de TruSupport Home Health Agency. El anuncio permitió conocer una de las principales sorpresas reservadas para la ganadora.

TruSupport Home Health Agency entregará el automóvil en la noche final que tendrá lugar el 20 de agosto en Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. CORTESÍA ORGANIZACIÓN MISS UNIVERSE CUBA

De esta manera, serán dos los vehículos concedidos en la edición de 2026: el Toyota Corolla entregado a Rodríguez y el Audi destinado a quien conquiste la corona.

La ceremonia incluyó, además, la coronación de Leah Reyes Amores como Miss Teen Universe Cuba. La joven llevará la representación nacional al encuentro internacional de esa categoría, previsto para octubre en Camboya.

Reyes Amores ya posee experiencia fuera de Estados Unidos. En 2025 conquistó el título de Miss Teen Earth en Jaipur, India, donde compitió por Cuba dentro de una plataforma enfocada en la protección del medioambiente y el bienestar animal.

Nacida en la isla y radicada en Miami desde los cinco años, ha combinado su incursión en el modelaje con iniciativas destinadas al cuidado de animales y la concientización de otros jóvenes.

View this post on Instagram A post shared by Edwin Misso Media (@edwin.misso)

Su nueva corona abre otra oportunidad para la presencia cubana en escenarios mundiales y prolonga un recorrido iniciado bajo la preparación de Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba.

Después de esta evaluación, las participantes tendrán su última oportunidad de conquistar al jurado el jueves 20 de agosto, durante la final en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center.

El espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. y estará conducido por el locutor Enrique Santos y la presentadora de Telemundo Jessica Carrillo.

El panel calificador reunirá a figuras de la televisión, el entretenimiento y los concursos de belleza. Entre sus integrantes confirmados se encuentran Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023; Alicia Machado, ganadora del título mundial en 1996; la presentadora Giselle Blondet; el comunicador Alexander Otaola; la cantante y conductora Amara La Negra; Carolina Sandoval, conocida como “La Venenosa”; el productor de televisión Carlos Mesber, y Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú.

Sus miembros valorarán la inteligencia, personalidad, seguridad, capacidad de comunicación, presencia y desenvolvimiento escénico de las jóvenes antes de emitir la decisión.

Las candidatas desfilarán con trajes típicos y enfrentarán la ronda de preguntas, dos pruebas que permitirán apreciar no solo su preparación, sino también la forma en que proyectan su identidad y reaccionan bajo presión.

La vencedora recibirá “La Perla del Caribe”, nombre de la corona de Miss Universe Cuba, y asumirá la responsabilidad de participar en la edición número 75 del certamen mundial, prevista para noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La preliminar no otorgó el título principal, pero dejó encaminada una decisión que culminará este jueves. Después de semanas de preparación, las 20 mujeres llegan al momento en que cada respuesta, movimiento y detalle puede definir quién llevará el nombre de Cuba al escenario universal.