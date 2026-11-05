jueves 5  de  noviembre 2026
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Laura Chinchilla: "aceptación" de gobiernos de "mano dura" pone en entredicho las democracias

La expresidenta de Costa Rica estará en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA que abordará la protección del bienestar sin sacrificar la libertad bajo la IA

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

I Pedraza/DLA
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La tendencia de privilegiar el bienestar, a veces difícil de alcanzar, por encima de las libertades es un tema desafiante para los gobiernos, que será analizado en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA el próximo martes y que la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, considera crucial en tiempos de IA y de amenaza a la democracia.

“Es un tema que en América Latina quizás se hace más evidente por el deterioro de la seguridad ciudadana y constituye un problema porque se pone entre dicho la sostenibilidad de la democracia en la región”, señaló en su reflexión, a días de debatirse el tema en el evento que se realizará en los espacios del Miami College.

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El Diálogo Presidencial, que llega a su undécima edición, contará también con otros ocho exjefes de Estado quienes deliberarán sobre el tópico durante el acto central del martes 9 de noviembre, en otro esfuerzo por contribuir con el debate internacional.

Diálogo de expresidentes

Ellos son José María Aznar, de España; Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Áñez, de Bolivia; Federico Franco, de Paraguay; Jamil Mahuad, de Ecuador; Hipólito Mejía, de República Dominicana; Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica; y Álvaro Uribe, de Colombia.

Participarán también Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez; Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial de Nicaragua; entre otros destacados invitados.

El evento tendrá como momento estelar la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad a la opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Machado, por vía online, en reconocimiento a su compromiso con los valores éticos y la libertad en su país.

Sobrevivencia por libertades

Chinchilla, especializada en Ciencias Políticas y quien gobernó Costa Rica de 2010 a 2014, explicó que ese nuevo escenario “va más allá de América Latina”

Es bastante propio de la humanidad a la que le ha tocado vivir estos tiempos que se caracterizan particularmente por generar tanta incertidumbre en la gente. Son tiempos en los que ya no hablamos de la crisis como algo excepcional, sino como la nueva normalidad”, señaló.

En el ritmo pendular de una crisis a otra, marcado por la pandemia de la COVID-19, las cuales se sobreponen y complican su manejo, Chinchilla destacó las dificultades para la recuperación económica, a lo cual añadió la transformación tecnológica.

Explicó que la sensación de inseguridad, de incertidumbre en los ciudadanos, derivada de esas críticas coyunturas ha planteado el sacrificio del ejercicio de derechos y libertades por el bienestar.

“Ha sido probado a lo largo de la historia que cuando la gente se siente insegura, cuando la gente tiene temor, no le importa sacrificar algunos otros valores como libertades individuales con tal de sentirse segura, con tal de que arreglen el problema que les está mortificando. Y vemos cómo en la región básicamente se están premiando liderazgos que llegan a las campañas electorales y al gobierno con discursos de mano dura contra la criminalidad, a costa de cualquier cosa”, dijo. Y añadió:

“Hay algunos presidentes que tienen límites y saben hasta dónde llegar mientras que otros no. Pero lo cierto es la gente está aceptándolo y eso pone en entredicho la sostenibilidad de la democracia en la región”.

La IA y los gobiernos

En este contexto, la expresidenta sostuvo que la Al plantea distintos escenarios en la sociedad que dificultan el ser conclusivo.

“Lo que resulta más importante en el plano más inmediato es que se tomen decisiones desde los gobiernos. A veces encontramos gobernantes que se excusan ante el uso de la IA con el argumento de que es complicado, lo cual puede tener algo de cierto en países pequeños pero al día de hoy ya los países podrían estar tomando decisiones para que la IA beneficie a los ciudadanos”.

Indicó que los resultados de la aplicación de la IA se ven en cosas cotidianas como la productividad para que el trabajo sea más eficiente, lo que indicaría que puede estar al servicio del crecimiento económico y el bienestar.

Sin embargo, resintió que en América Latina “aún tenemos gente que ni siquiera tiene acceso a la conectividad”.

“Deberíamos implementar la inteligencia artificial como una herramienta para tener gobiernos más eficientes, que den respuestas más rápidas a la gente, y que lo hagan con mayor transparencia”, afirmó.

El XI Diálogo Presidencial contará también con la presencia de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College; y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

El evento se realizará en el Campus Wolfson de Miami Dade College, 300 NE Second Avenue, Edificio 1, Auditorio, Sala 1261, y contará con servicio de traducción disponible y estacionamiento gratuito en el edificio 7.

FUENTE: Entrevista a la expresidenta de Costa Rica y politóloga Laura Chinchilla, con información del Grupo IDEA

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