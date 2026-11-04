miércoles 4  de  noviembre 2026
GRUPO IDEA

Juan Sebastián Chamorro: Incidencia internacional en Nicaragua es clave, "la dictadura caerá"

El excandidato presidencial nicaragüense y firme opositor del régimen destacó la relevancia del XI Diálogo Presidencial donde expondrá la situación del país

El líder opositor de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro.

El líder opositor de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro.

Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La situación política de Nicaragua, envuelta en la opresión y falta de libertades por el régimen de Ortega-Murillo, es uno de los temas que evaluarán los expresidentes del Grupo IDEA, durante el XI Diálogo Presidencial que inicia la próxima semana, y que contará con el testimonio del líder opositor de ese país Juan Sebastían Chamorro.

“La incidencia internacional y sobre todo que estos líderes de América Latina puedan conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Nicaragua en tiempo real es un hecho importante que resaltamos los opositores, y es fundamental en el futuro del país”, afirmó el excandidato presidencial y expreso político en vísperas de celebrarse el foro en Miami entre el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

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No tiene dudas, dice, del regreso de su país a la democracia. "Si no creyera en eso, no seguiría siendo opositor a Ortega, soy un convencido de que la dictadura va a caer como cayó la de Somoza, como cayó la de Ortega en el 90; eso va a ocurrir", aseguró.

A esta iniciativa para contribuir con el rescate de las libertades también en Cuba y Venezuela, Chamorro sumó el nuevo paso de la OEA a favor de las libertades para la población nicaragüense.

Este martes, la organización conformó el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, con la participación de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay y Perú, que estará encargado de exigir al régimen autoritario las elecciones y la libertad de los presos políticos.

Libertades en la era digital

En la undécima edición del Diálogo Presidencial, los participantes deliberarán en el acto central, previsto el 10 de noviembre, las libertades en países de la región y la vida de sus ciudadanos en la era digital con la IA, un aspecto demandante que exige a los gobiernos el fortalecimiento institucional, según Chamorro.

En ese contexto, el líder opositor hizo referencia a la posibilidad de impulsar la democracia tan amenazada en la llamada era digital y aseguró que el desafío del uso de la IA.

“La inteligencia artificial no es nada más que una herramienta que puede tener beneficios y también costos”, dijo y señaló cómo puede ponerse al servicio de la defensa de la democracia, a partir de una experiencia de la oposición nicaragüense para analizar actuaciones del régimen.

Experiencia de IA en Nicaragua

Indicó que en fecha reciente se presentó un interesante estudio que sintetizaba más de 2,400 discursos de Rosario Murillo, y las veces que mencionaba a su marido Daniel Ortega y las que mencionaba a su hijo a quien impulsa como un sucesor, para determinar si la tendencia hacia un traslado dinástico.

“Se observó que la figura de Ortega fue mencionada menos veces que la de su hijo. Esto muestra que es una herramienta que permite puede ayudar a la defensa de la democracia”.

Luego de destacar otros beneficios como el de permitir llevar a la población mensajes políticos importantes a través de redes sin exponer a los autores, afirmó que el uso de la IA requiere también de creatividad, “un desafío no solo para los gobiernos sino también para toda la sociedad”.

“Es una discusión que se está dando en todas partes del mundo y, como tal, puede tener efectos positivos y negativos en la democratización de una sociedad”, aseguró.

Diálogo premia a María Corina

Esta edición del Diálogo Presidencial contempla la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad a la líder opositora venezolana, María Machado, por vía online, en reconocimiento a su compromiso con los valores éticos y la libertad en su país, el martes próximo.

El día antes, se realizará una sesión de trabajo privada en la que los líderes opositores Machado, Rosa María Payá y Chamorro hablarán de la situación en sus países, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Al foro, confirmaron su participación los expresidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Áñez, de Bolivia; Jamil Mahuad, de Ecuador; Álvaro Uribe, de Colombia; Federico Franco, de Paraguay; Hipólito Mejía, de República Dominicana; Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, de Costa Rica.

También estarán presentes Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial de Nicaragua; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; y Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, entre otros invitados.

El acto contará con la presencia de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; Víctor Bisono, canciller de la República Dominicana; y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

El evento se realizará en el Campus Wolfson de Miami Dade College, 300 NE Second Avenue, Edificio 1, Auditorio, Sala 1261, y contará con servicio de traducción disponible y estacionamiento gratuito en el edificio 7.

FUENTE: Entrevista a Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial de Nicaragua

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