domingo 5  de  julio 2026
Límites a la impunidad

Líder de transición del nuevo gobierno colombiano reitera que Petro "debe ser juzgado"

Carlos Alonso Lucio afirmó que existen denuncias contra el presidente saliente y que el cambio debe poner fin a la impunidad

El empalme anticorrupción no tiene como fin perseguir a Gustavo Petro, afima el líder de la transición del gobierno colombiano (AFP)

El "empalme anticorrupción" no tiene como fin perseguir a Gustavo Petro, afima el líder de la transición del gobierno colombiano (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El líder del equipo de transición del próximo Gobierno colombiano, Carlos Alonso Lucio, reiteró este domingo que el mandatario saliente, Gustavo Petro, "debe ser juzgado" y anticipó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunciará las presuntas irregularidades que encuentre durante la revisión de la información entregada por el Ejecutivo saliente.

Lucio sostuvo en una entrevista con la revista Cambio que el mandatario electo ha sido “absolutamente claro” en que Petro “debe ser juzgado” y argumentó que “el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad”.

Lee además
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció el 23 de junio que el país se sumará al Escudo de las Américas.
POLÍTICA

Colombia y Perú, el nuevo rostro que reconfigura a Latinoamérica

Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, uno de los líderes del Tren de Aragua, fue extraditado por Colombia a Chile.
Crimen organizado

Colombia extradita a Chile al 'Botija', uno de los jefes del Tren de Aragua acusado de asesinato

Agregó que, a su juicio, existen denuncias contra el presidente saliente que siguen su curso en la institucionalidad colombiana, entre ellas una presentada por él mismo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el caso de los llamados pozos de Caquetá, relacionado con la actuación del gobierno durante el secuestro de decenas de policías por disidencias de las FARC en 2023.

El excongresista aseguró que el propósito del denominado “empalme anticorrupción” no es perseguir políticamente al gobierno saliente, sino cumplir con la obligación legal de reportar los hallazgos que puedan constituir delitos.

El “Arca de Noé”

“Cuando un funcionario público se encuentra un hecho delictivo, está obligado a denunciarlo”, afirmó al defender que el equipo de transición pondrá en conocimiento de las autoridades cualquier posible irregularidad que detecte en las entidades del Estado.

Lucio militó en el movimiento guerrillero M-19, al igual que Petro, antes de la desmovilización de ese grupo en 1990, y protagonizó posteriormente un giro ideológico que lo llevó a convertirse en una de las figuras más visibles del conservadurismo cristiano y en uno de los principales aliados políticos de De la Espriella.

En la entrevista también defendió la estrategia del equipo de transición, conocido como el “Arca de Noé”, al señalar que comenzó a prepararse siete meses antes de las elecciones ante la posibilidad de que no hubiera coordinación con el gobierno saliente debido a la “lejanía” y la “hostilidad” política entre ambos sectores.

Asimismo, respaldó la posibilidad de promover cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que calificó de “monstruo presupuestal”, “monstruo burocrático” y “monstruo de ineficiencia”, y aseguró que el presidente electo dispondrá desde el 7 de agosto de centenares de proyectos normativos y decretos preparados para el inicio de su Gobierno.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Gobierno colombiano confirma que el ELN eliminó al líder de la guerrilla Segunda Marquetalia

La esperanza en tiempos de peste

María Corina Machado asiste a misa en Panamá en homenaje a víctimas del terremoto en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York

Te puede interesar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

El sur de la Florida se une para brindar alivio a los damnificados de los terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Sur de Florida, un puente humanitario hacia Venezuela

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York