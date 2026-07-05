domingo 5  de  julio 2026
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

Charles Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña 2026 con Ferrari. Kimi Antonelli sufrió problemas mecánicos y George Russell recortó diferencias en el campeonato.

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026.&nbsp;

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Charles Leclerc volvió a lo más alto del podio al conquistar este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, poniendo fin a una sequía de casi dos años sin victorias en la Fórmula 1. El piloto de Ferrari se impuso en una carrera caótica que terminó detrás del coche de seguridad, mientras que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sufrió problemas mecánicos y volvió a quedarse sin puntos.

El monegasco realizó una gran salida en Silverstone para superar de inmediato a Antonelli, quien había partido desde la pole position. Ferrari controló el ritmo durante buena parte de la prueba, aunque en las vueltas finales el piloto de Mercedes comenzó a recortar la diferencia hasta que reportó un problema en la dirección de su monoplaza.

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La carrera quedó neutralizada tras un espectacular trompo de Max Verstappen, que terminó en la grava cuando ocupaba la tercera posición. El incidente obligó a la salida del coche de seguridad, bajo el cual Leclerc cruzó la meta para conseguir la victoria número 250 de Ferrari en la Fórmula 1 y la primera del piloto desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024.

Russell aprovecha el caos y recorta distancias

George Russell sacó el máximo provecho del desenlace para finalizar en la segunda posición. El británico se mantuvo en pista con neumáticos usados durante el periodo de coche de seguridad y logró conservar el puesto frente a Lewis Hamilton, quien había montado gomas nuevas pero no tuvo oportunidad de atacar al terminar la carrera neutralizada.

Hamilton completó el podio con el tercer lugar, aunque quedó bajo investigación por una posible infracción de bandera amarilla durante la competencia.

Antonelli vuelve a sufrir con la fiabilidad

La jornada fue especialmente frustrante para Kimi Antonelli. Después de informar problemas en la dirección, el italiano ingresó a boxes, pero la avería persistió y comenzó a perder posiciones. Pese a las recomendaciones de Mercedes de retirar el coche, decidió continuar en pista para intentar rescatar algunos puntos.

Finalmente cruzó la meta noveno, pero una penalización por exceder los límites de la pista lo relegó al decimosexto puesto, quedándose nuevamente fuera de la zona de puntos.

El resultado reduce significativamente su ventaja en el campeonato. Antonelli ahora lidera con solo 25 puntos sobre Russell, después de llegar al fin de semana con una diferencia de 43 unidades.

Ferrari celebra y McLaren suma

Lando Norris terminó cuarto para McLaren tras una carrera complicada para su compañero Oscar Piastri, mientras que Isack Hadjar finalizó quinto con Red Bull.

Los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, ocuparon la sexta y séptima posición, respectivamente. Gabriel Bortoleto fue octavo con Audi, mientras que los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly heredaron el noveno y décimo puesto gracias a la sanción impuesta a Antonelli.

La victoria de Leclerc devuelve a Ferrari al primer plano de la temporada y añade emoción a la lucha por el campeonato, donde Mercedes comienza a mostrar problemas de fiabilidad que podrían resultar decisivos en la segunda mitad del calendario.

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