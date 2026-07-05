Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento. (AFP)

CARACAS — Mientras un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios, habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció "medidas económicas" para ayudar a las familias afectadas por los sismos gemelos.

Rodríguez informó sobre un pago mensual por los próximos seis meses a los más afectados por los terremotos, así como el contacto con la banca venezolana para activar la cartera hipotecaria con subsidios de hasta un 80%.

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La gobernante interina no detalló cuánto sería ese pago mensual, como tampoco la forma en que accederán las personas sin viviendas a los subsidios hipotecarios. No especificó cuándo los afectados empezarán a recibir el beneficio; solo anunció que será por seis meses, una medida “que permita una contingencia permanente de ingresos de estas personas”.

¿Por qué ese lapso de seis meses? No hubo explicación.

En cuanto a la adquisición de viviendas, lo único claro es que “todas las tasas e impuestos que tienen que ver con registros de alquileres, de compra de inmuebles van a estar exonerado”. No habrá pagos de tributos, de acuerdo con las medidas anunciadas por el interinato.

Además, dijo que la próxima semana estará listo un plan para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Ese proyecto incluye alianzas internacionales, que no precisó.

Dólar imparable

La mayoría de la población, afectada o no por el doblete sísmico, desconfía de esos planes de recuperación gubernamentales dado que pese a la gran tragedia que vive Venezuela, el precio del dólar sigue subiendo.

La divisa americana se cotizaba el 24 de junio, cuando ocurrieron los dos terremotos, en Bs. 621,53 y este domingo, 5 de julio, la tasa de cambio se ubica en Bs. 667,05.

Es decir, que 11 días después de los eventos sísmicos, el dólar ha subido Bs. 45,52, una cifra que equivale a 7,32%.

La pregunta de millones de venezolanos es si con el alza del dólar imparable, ¿se puede emprender una verdadera reconstrucción de la Venezuela devastada por los terremotos?

La Gran Misión Venezuela Renace, como brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, centralizará los programas sociales de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella.

Para abastecer de materiales a las obras que se emprenderán, se restringió la salida de insumos del territorio nacional y también se prohibió la exportación de materiales que tienen que ver con la construcción.

Sobre la actividad petrolera, indicó que la recuperación supera el 9% en el segundo trimestre de 2026 y el 10% en relación con el mismo periodo en 2025.

Decae el auxilio

Vecinos bloquearon este sábado, 4 de junio, el acceso principal a Caraballeda, uno de los epicentros del doble terremoto, para presionar al régimen para que los reubique, como les fue prometido, en el complejo hotelero de Los Caracas, ubicado a varios kilómetros de la zona.

Otras familias se quejan de que ya pasan menos vehículos repartiendo comida, mientras siguen esperando la recuperación de los cuerpos de sus parientes, cuando ya quedan menos rescatistas en el país.

Cifras

La cifra de fallecidos aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Al menos 6.462 personas han sido rescatadas y 16.309 han perdido su vivienda. Hasta el jueves, había al menos 157 personas desaparecidas, mientras que una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil cuenta que más de 31.000 personas no han podido ser contactadas por sus parientes.

Conectividad

Las empresas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela trabajan en recuperar la conectividad en La Guaira con la ayuda de Starlink, así como en habilitar puntos de conexión wifi gratuitos en refugios de la región costera.

Digitel informó en una nota de prensa que ha podido recuperar el 88,9 % de su infraestructura en la región, mientras que Movistar habla de un 70,2 %.

Condecoración y despedida

Rodríguez condecoró y despidió a rescatistas de siete países, que se suman a los grupos de salvamento provenientes de casi una veintena de naciones que el viernes recibieron la distinción Héroes de Venezuela por sus labores tras los recientes terremotos.

Hernán Gil, el vigilante que fue rescatado tras ocho días sepultado bajo los escombros luego de los terremotos, hizo un llamado a los rescatistas a que continúen la búsqueda de personas que, como él, están "aferradas a la vida", aun cuando han pasado diez días del desastre.

Sigue la ayuda humanitaria

El Gobierno dominicano y la aerolínea Aerojet dispusieron un vuelo humanitario a Venezuela en el que se transportaron un hospital móvil, medicamentos y materiales de primera necesidad, dirigidos a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas en las zonas impactadas por el desastre.

Brasil envió seis toneladas de vacunas, medicinas e insumos médicos en su sexto vuelo de ayuda humanitaria para atender a las víctimas del terremoto.

Arranca cooperación española

El hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó a operar este sábado en un parque de Caracas, con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, funcionando de forma autosuficiente, con su propia energía y agua.

Este operativo, del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia), estará operativo durante un mes para atender a la población afectada y a quien necesite cualquier atención sanitaria y tiene capacidad para hasta 200 pacientes al día.

Remoción de escombros

11 días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira (norte), el estado más golpeado por el desastre, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días.

En las calles de las localidades de La Guaira, zona cero de la devastación, la presencia de maquinaria pesada para la retirada de escombros es mucho mayor a primera hora del domingo, según constató.

Estas operaciones se han intensificado a la vez que las labores de rescate van disminuyendo y los equipos internacionales abandonan el país, ante las cada vez menos posibilidades de encontrar supervivientes.

El número de damnificados acampando en las calles después de haber perdido sus viviendas, o de que estas quedaran afectadas por los temblores, también se va reduciendo mientras los damnificados han sido trasladados a refugios o han abandonado la zona.

Seis meses sin Maduro

Este domingo 5 de julio, se cumplen 215 años de la independencia de Venezuela y seis meses en el poder de Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas élite de EEUU.

Constitucionalmente, el periodo de mando de Rodríguez ya caducó y se debe declarar la vacante absoluta de Maduro y proceder a convocar elecciones.

FUENTE: Con información de EFE