Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política, EEUU decidirá el ingreso de otros buques

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, en Washington D.C.

WASHINGTON — La portavoz de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, aseguró este lunes que Estados Unidos permitió la llegada a Cuba de un petrolero ruso por "razones humanitarias" y que analizará "caso por caso" si autoriza la llegada de otros buques.

" Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones ", afirmó Leavitt en una rueda de prensa.

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El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, navega este lunes por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

La portavoz del presidente, Donald Trump, explicó que el permiso para el barco, presentado por Moscú como envío "humanitario", "no constituye un cambio de política" y que "no ha habido un cambio formal en la política de sanciones".

"Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano", insistió Leavitt.

El cargamento ruso es el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al depuesto dictador venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

"Caso por caso"

Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheimbaun, en las que aseguró que su país está explorando reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán "caso por caso".

"Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso", dijo.

Cuba llevaba alrededor de tres meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento y supone un bloqueo en la llegada de combustible a la isla a finales de enero de 2026.

"Cuba está acabada"

El presidente Donald Trump, que promulgó este bloqueo con el propósito de acelerar el derrumbe del régimen comunista, dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a la isla.

"Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas.

Leavitt desmintió que esa política flexible se aplicara solo a envíos rusos a la isla.

El gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno Trump sí que autoriza el envío de combustible a entidades privadas cubanas.

FUENTE: Con información de AFP y EFE