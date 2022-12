López Obrador afirma que "no ha intervenido" en crisis de Perú

En este sentido, acusó al país andino de "extralimitarse" al llevar a cabo estas actuaciones contra el expresidente y se preguntó cuál es el motivo para quitarle de su puesto si fue elegido por el pueblo.

Además, señaló que los que apoyan este procedimiento son los políticos e intelectuales conservadores como Mario Vargas Llosa. "A ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales, además no hay razas, eso no existe y no se debe hacer racismo, no debe haber clasismo, debe haber humanismo", defendió.

Lamentó la situación que vive Perú, un país que considera que "ha sufrido mucho por los problemas que ha ocasionado la élite".

"En seis años, cinco presidentes, uno se suicidó, otros en la cárcel, otros prófugos. Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos", sostuvo, asegurando que solo opina.

El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, asegurando incluso que era "víctima de una tentativa golpista".

AMLO.jpg El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional durante una ceremonia de bienvenida al presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el 20 de septiembre de 2022 AP/Archivo

"El presidente Castillo ganó elecciones democráticas, pero no lo dejan. Lleva poco tiempo y lo han estado hostigando", afirmó recientemente el gobernante izquierdista mexicano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, en protesta por la "injerencia" de Andrés Manuel López Obrador, en los asuntos internos de la nación andina.

La cartera diplomática peruana denunció que los comentarios tanto de López Obrador, como del ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, "no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes" en Perú.

La convocatoria de Monroy se dio apenas unos días después de que el expresidente peruano fuera detenido tras una suerte de golpe de Estado. Tras esto, las autoridades mexicanas se desmarcaron de la tendencia internacional, que ha ido en la dirección de criticar la decisión de Castillo.

El Ministerio de Exteriores trasladó a Monroy "la necesidad de que los Estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen".

Lima respondió así a la postura defendida por el mandatario mexicano, así como a la petición formulada por el expresidente Castillo al embajador Monroy para solicitar asilo en México.

López Obrador confirmó que Pedro Castillo se contactó con ellos para pedir asilo político en la Embajada mexicana en Lima

López Obrador señaló que le avisaron que Castillo se dirigía hacia la Embajada, pero lamentó que "seguramente ya tenían intervenido su teléfono", por lo que "ni siquiera pudo salir" y "lo detuvieron de inmediato".

FUENTE: Con información de Europa Press