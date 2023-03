López Obrador ve ofensivo declararle la guerra a los cárteles

En su comparecencia matutina diaria, López Obrador aseguró que no permitirá que un Gobierno extranjero, ni sus fuerzas armadas, intervengan en el territorio mexicano. Además, señaló que los republicanos son unos "intervencionistas", "inhumanos", "hipócritas" y "corruptos", e hizo un llamado a no votar por su partido si persisten en su actitud.

El presidente mexicano dejó claro que México es un país libre, independiente y soberano, y que no reciben órdenes de nadie. López Obrador aseguró que México no es un protectorado ni una colonia de Estados Unidos, y subrayó que en México manda el pueblo mexicano.

"Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí mandan el pueblo de México", sostuvo.

En una conferencia de prensa celebrada esta semana, los senadores Lindsey Graham y John Neely Kennedy presentaron su propuesta motivados por el auge del fentanilo, un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Graham llegó a calificar a México como "Estado narcoterrorista" y pidió la ayuda del presidente mexicano para combatir a los cárteles.

El listado de los cárteles que proponen registrar como terroristas son los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Los Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, todos ellos ya bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos desde hace varios años.

FUENTE: Con información de Europa Press