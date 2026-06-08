lunes 8  de  junio 2026
TECNOLOGÍA

Los teléfonos inteligentes podrían reducir la tasa de natalidad en el mundo, revela un estudio

Los celulares son parte de las causas por las cuales disminuye el tiempo con los amigos en persona y la actividad sexual

Los teléfonos inteligentes jugó un papel importante en la baja de la natalidad en EEUU (Cortesía El Salvador.com)

Los teléfonos inteligentes jugó un papel importante en la baja de la natalidad en EEUU (Cortesía El Salvador.com)

CORTESÍA EL SALVADOR.COM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. Mientras los gobiernos de todo el mundo luchan por encontrar formas de revertir la drástica caída de las tasas de natalidad, nuevos estudios sugieren que han pasado por alto a una clave culpable: el teléfono inteligente.

El uso diario de los celulares disminuye el contacto en persona y, por ende, podría reducir la probabilidad de concepción

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"¿Es el iPhone un anticonceptivo?", preguntaba un artículo publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica, que analiza la caída del 22% de la fertilidad en Estados Unidos desde 2007.

La economista de Middlebury College, Caitlin Myers, y su estudiante, Ezekiel Hooper, probaron la hipótesis de que los teléfonos inteligentes —que operaron con el primer iPhone en 2007— podrían tener algo que ver.

Hasta 2011, los iPhones estaban disponibles en una sola red de telefonía móvil de Estados Unidos, AT&T, por lo que compararon condados estadounidenses que tenían una cobertura de AT&T con aquellos que tenían poca o ninguna durante esos años.

Descubrieron que el acceso al iPhone se correlacionaba con reducciones en los nacimientos de entre 4,5% y 8,0% en mujeres de 15 a 19 años de edad y de entre 3,2% y 6,6% en las de 20 a 24 años de edad.

También hubo descensos estadísticamente significativos, aunque menores, entre mujeres de más edad.

El papel en la caída de nacimientos

Si bien subrayan que los iPhone no son la “única causa”, el teléfono inteligente “desempeñó un papel considerable en la caída de los nacimientos en Estados Unidos” después de 2007.

“A medida que los teléfonos inteligentes modernos se difundieron, el tiempo pasado con amigos en persona y la actividad sexual cayó en picada junto con el creciente consumo de pornografía, un posible sustituto del sexo en pareja”, concluyeron.

Otra investigación publicada en mayo por los economistas de la Universidad de Cincinnati, Nathan Hudson y Hernán Moscoso Boedo, encontró evidencia de tendencias similares desde 2007.

Analizaron datos del Banco Mundial que miden la penetración de los teléfonos inteligentes y las tasas de fertilidad adolescente en 128 países.

Descubrieron que el descenso de las tasas de natalidad se aceleró una vez que los teléfonos inteligentes estuvieron ampliamente disponibles, un fenómeno que se observó en países “con sistemas de salud, bienestar, entornos económicos y culturales esencialmente diferentes”.

Esto, concluyeron, apunta a “un choque tecnológico global común”.

Algunos académicos siguen siendo escépticos.

Por ejemplo, los nacimientos entre adolescentes en Estados Unidos han disminuido desde principios de la década de 1990, mucho antes del teléfono inteligente.

FUENTE: Con información de AFP

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