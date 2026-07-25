EEUU trabaja para que se realicen elecciones libres en Venezuela y todos participen, afirma analista

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.

MIAMI. “Estados Unidos trabaja para que se puedan realizar elecciones libres en Venezuela en las cuales todos participen”, aseveró el comandante Jesús Romero para despejar dudas acerca de la afirmación del presidente Donald Trump sobre la imposibilidad de que el país suramericano celebre comicios por ahora.

El exoficial de la Marina de Estados Unidos y analista de seguridad destacó que el presidente Trump, con sus declaraciones, refleja la información y asesoría de los miembros de su gabinete que están encargados del caso Venezuela. Menciona al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien está en contacto con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, desde el 3 de enero cuando fuerzas élites capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos están detenidos y enfrentan juicio en la ciudad de Nueva York.

Maduro y Flores acudieron el 22 de julio a la tercera audiencia preliminar. El proceso penal que enfrenta Maduro es por cuatro cargos relacionados con delitos vinculados al narcotráfico y Flores por tres cargos. El inicio del juicio de ambos se fijó para el 1 de junio de 2027.

Sin infraestructura

“En Venezuela ahora mismo no hay las condiciones necesarias para poder llevar a cabo unas elecciones presidenciales ni regionales. De ningún tipo de posición política porque en Venezuela ahora mismo no se encuentran las condiciones adentro del propio Consejo Nacional Electoral, no tiene una infraestructura que pudiese atraer el voto de todos los venezolanos”.

Un punto álgido que mencionó es el voto en el extranjero. La diáspora venezolana supera los 8 millones de personas y la mayoría de ellas no puede ni siquiera tener sus documentos personales en regla debido a la inexistencia de misiones diplomáticas en un sinnúmero de países y mucho menos podría votar si no está empadronada en su nuevo lugar de residencia.

“Venezuela ahorita mismo no cuenta con la infraestructura necesaria para poder tomar en cuenta esos votos en el exterior, entonces cuando al presidente de los Estados Unidos simplemente hacer una reflexión sobre la realidad en el terreno en Venezuela, vemos que se está trabajando bajo un proceso de transición para poder llegar a un punto en el que se cuente con una manera de poder llevar a cabo unas elecciones en la que todos los venezolanos participen. Unas elecciones libres”.

Trump, en sus declaraciones de este viernes, 24 de julio, afirmó que en la nación andina hay avances para llegar a unos comicios. Para el comandante Romero, el diálogo que iniciarán el oficialismo y la oposición el 1 de agosto bajo la tutela de EEUU es un punto de partida.

“Este es un punto de partida para empezar a tener un proceso ordenado para poder eventualmente llegar a unas elecciones en Venezuela, pero mucho más allá de eso, en Venezuela la Fuerza Armada siempre ha tenido un papel protagonista dentro de las elecciones, porque es quien asegura de que se lleven unas elecciones tranquilas y son los garantes de que va a haber algún tipo de paz y que la gente pueda ir libremente a votar”.

Romero asume que el proceso del plan estadounidense de las tres fases: estabilización, recuperación y transición conduce al camino electoral.

Apunta que la estabilización ya se ha estado cumpliendo con el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el subsecretario para Asuntos de Políticas del Departamento de Guerra, Joseph M. Humiere.

El analista aseveró que ambos funcionarios estadounidenses evalúan cuál es el papel de la Fuerza Armada venezolana para que en algún momento sean los garantes de llevar a cabo esas elecciones en paz en Venezuela.

Destacó que el hecho de que la Fuerza Armada participe en un proceso comicial no quiere decir que tenga algún tipo de influencia negativa, sino que simplemente en Venezuela y en otros países la institución castrense ha jugado un papel fundamental en la realización de elecciones para garantizar un proceso en paz. Además, los militares son los encargados de transportar el material electoral a los centros de votación.

Sin victimizarse

Existen dudas sobre si el oficialismo cumplirá los acuerdos que deriven de las conversaciones a partir del 1 de agosto; en ese sentido, Romero subraya que no se puede analizar un asunto tan sensible como es un plan de tener unas futuras elecciones libres y democráticas con una mentalidad de víctima.

Apunta que la evidencia y las acciones que ha dado el oficialismo claramente dejan ver que ha habido un desarrollo en el cumplimiento del plan de las tres fases y en llegar a una eventual transición.

“Vemos cuál es el papel que están desempeñando los Estados Unidos, quienes están mediando o están tratando de llevar a cabo este plan de transición cuando han llamado a gente como la señora Dinora Figuera y como han llamado también a María Corina Machado para que sean partícipes de unas elecciones en Venezuela”.

Deja en claro que este oficialismo de hoy en Venezuela liderado por Delcy Rodríguez no es el mismo de antes del 3 de enero.

“Entonces, consecuentemente, no podemos garantizar que va a haber unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Podemos decir que, por lo que hemos visto y oído de parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, claramente ha llevado a cabo una serie de cambios para llegar a una transición. Vemos los bloques fundamentales para llegar a algún tipo de transición que lleve a unas elecciones democráticas y libres en Venezuela”.

El analista destacó que EEUU es la garantía por el papel que ha jugado y las acciones ejecutadas.

Venezuela fue azotada por dos terremotos el 24 de junio, lo que causó una gran devastación que ha dejado más de 5.000 muertos y 16.000 heridos. Esta situación complica aún más la situación de emergencia humanitaria que vive la nación andina desde hace años y, por supuesto, dificulta celebrar elecciones.