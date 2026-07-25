Trump bromea en la Cena de Corresponsales con presentarse a las elecciones de 2028

El presidente Donald Trump habla durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) 2026 en el Waldorf Astoria en Washington, DC, el 24 de julio de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar el intento de ataque que provocó la suspensión de su anterior edición y defendió que la violencia política "no cambiará" el sistema democrático estadounidense, al tiempo que destacó las medidas de seguridad adicionales adoptadas por su Administración.

Trump afirmó que la reanudación del evento representa una respuesta al episodio ocurrido meses atrás, que calificó como un "ataque" contra la democracia estadounidense. "El intento de asesinato masivo en el Washington Hilton fue un asalto contra nuestra propia democracia", defendió ante periodistas, políticos y miembros de su Gobierno.

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El mandatario señaló que aquella noche evidenció la necesidad de reforzar la protección de las autoridades y agradeció la actuación del Servicio Secreto y de los cuerpos de seguridad presentes en el acto. En particular, elogió al agente Víctor Gonzales, quien resultó herido durante la intervención contra el atacante.

"En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con debates abiertos y firmes", declaró Trump, insistiendo en que ningún agresor armado debe alterar el funcionamiento político del país.

El magnate neoyorquino reivindicó también la capacidad de respuesta de Estados Unidos frente a las amenazas internas y presentó el regreso de la cena como un símbolo de resistencia institucional.

"El espectáculo debe continuar", sentenció, recuperando una frase que, según explicó, había utilizado tras el ataque para defender la celebración del acto.

Mayores sistemas de protección

Durante su intervención, Trump intercaló mensajes políticos con referencias a sus planes en materia de seguridad nacional, centrándose especialmente en la construcción de nuevas infraestructuras en la Casa Blanca.

En esta línea, defendió la creación de un nuevo complejo subterráneo y de un salón de baile protegido, que —a su juicio— permitirán mejorar la seguridad de futuros mandatarios.

"Lo estoy construyendo para el futuro", argumentó Trump, en respuesta a las críticas de quienes consideran que el proyecto está diseñado para su propio uso. Según explicó, las instalaciones incluirán elementos de protección avanzados y supondrán una mejora estratégica para la residencia presidencial ante las nuevas amenazas en el mundo en materia de seguridad.

El mandatario también vinculó estas medidas a la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades estadounidenses e insistió en que la reciente experiencia del atentado fallido pone de manifiesto la necesidad de contar con mayores sistemas de protección.

¿Planes de reelección?

Trump volvió a bromear durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal.

"Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo", dijo Trump antes de colocarse una de las gorras características de sus campañas electorales, esta vez con el número 2028, en una broma que ha repetido al menos dos veces esta semana durante apariciones públicas.

Trump hace alusión de forma sarcástica a un posible cuarto mandato, ya que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020 y ha denunciado en múltiples ocasiones un supuesto fraude electoral del que no existen pruebas.

"Estoy agradecido al compartir mis intenciones de presentarme para un cuarto mandato para ser el presidente de Estados Unidos. Lo voy a volver a hacer. Se me da bien esto de presentarme", matizó.

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

También ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos considerados posibles aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2028.

Cuestiona el sesgo de la cobertura de los medios

Trump aprovechó, además, la ocasión para criticar a los medios de comunicación y acusó a algunos periodistas de mantener una actitud deliberadamente hostil hacia su persona. "A veces realmente creo que algunos de ustedes no me quieren", manifestó, antes de cuestionar los datos sobre la cobertura negativa de su presidencia.

Relacionado con lo anterior, el presidente volvió a utilizar uno de sus argumentos habituales contra sus adversarios políticos y contra figuras de la escena mediática y cultural, si bien el eje central de su discurso ha estado en la defensa de la libertad de expresión, la seguridad presidencial y la respuesta institucional ante la violencia política.

En lo que al ámbito internacional respecta, Trump hizo una breve referencia a su reciente visita a China al comparar los proyectos de infraestructura estadounidenses con grandes instalaciones extranjeras, y aseguró que la nueva construcción que planea en la Casa Blanca será "algo que ningún país tiene".

Entre bromas, la intervención del presidente estadounidense dejó entrever también un tono de reconciliación puntual con la prensa, a la que ha agradecido su presencia en el acto pese a sus frecuentes enfrentamientos con algunos medios.

Así, Trump destacó la labor de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y reconoció el papel de sus dirigentes en la reorganización de la cena tras el ataque. "Esta noche volvemos a reunirnos para responder a ese ataque despreciable con una determinación absoluta", celebró en una publicación en redes sociales, antes de insistir en que Estados Unidos no debe permitir que la violencia política condicione el debate público.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE