sábado 25  de  julio 2026
GUERRA

EEUU interrumpe los bombardeos a Irán mientras Trump espera una solución diplomática

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para "dar mayor espacio a la diplomacia", según Axios

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

AFP
El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes.

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para "dar mayor espacio a la diplomacia", reportó Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión.

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En tanto, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país estaba preparándose para un "poderoso bombardeo de Estados Unidos" la pasada noche, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

Las informaciones coinciden con una declaración del ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, quien señaló en sus redes sociales que "afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche".

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió el ministro en X.

La noticia trasciende dos semanas después de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos con Irán después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento tras los ataques de Irán a buques petroleros. El acuerdo fue firmado en junio para pausar los ataques, que comenzaron el 28 de febrero.

Ataque masivo

Trump reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras sopesaba un "ataque masivo" contra Irán, aunque también aseguró que persisten las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

El presidente mencionó que sus enviados estaban conversando con Irán seis veces en una comparecencia de 38 minutos en la Casa Blanca, lo que sugiere que está volviendo a buscar una solución diplomática, según reportó el Washington Post.

Las últimas dos semanas de ataques cruzados han elevado a 18 la cifra de militares estadounidenses fallecidos desde que empezó la guerra, el pasado 28 de febrero, mientras que el precio del barril del petróleo rozó los 100 dólares durante la semana, su mayor nivel desde mayo.

Como otra señal de distensión, Catar anunció hoy que reanudará todas las actividades de navegación marítima para todo tipo de buques a partir del domingo, tras más de 10 días de suspensión por la escalada entre Irán y Estados Unidos en la región.

FUENTE: Con información de EFE

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