María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"

“Maduro empezó esta guerra, y el presidente Trump está terminándola”, afirmó la líder opositora durante su intervención en el foro empresarial en Miami

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acusó este miércoles al dictador Nicolás Maduro de haberle “declarado la guerra” a su propia población y respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, liderado por el presidente Donald Trump.

Trump movilizó buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en la región, y se encuentra a la espera del arribo del mayor portaaviones del mundo para reforzar las operaciones contra el narcotráfico. Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra “narcolanchas” como parte de estas acciones en el área.

“Estructura narcoterrorista”

“Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región”, afirmó Machado durante su intervención por videollamada en un foro empresarial celebrado en Miami (Florida).

“Maduro empezó esta guerra, y el presidente Trump está terminándola”, agregó la dirigente opositora, calificando la estrategia estadounidense como “absolutamente correcta”.

Según Machado, las estructuras controladas por Maduro se financian mediante el tráfico de drogas, armas y personas, y aseguró que la administración de Trump está cortando esas fuentes de ingresos con los ataques recientes.

Los operativos estadounidenses en el Caribe han incrementado la presión sobre el régimen de Maduro, al que Washington acusa de participar activamente en redes de narcotráfico.

En una entrevista transmitida el domingo por CBS, Trump afirmó que los días de Maduro “como presidente están contados”, aunque descartó el riesgo de una guerra abierta entre ambos países.

Fraude electoral

Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde que denunció fraude en las elecciones de 2024, en las que Maduro volvió a proclamarse presidente, insistió en la necesidad de reconstruir el país sobre bases democráticas y de libre mercado.

Durante su intervención en el America Business Forum de Miami, prometió transformar a Venezuela de un “centro criminal de las Américas” en un “centro energético del continente”. También reiteró su compromiso de abrir la nación a la inversión extranjera, recordando que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

FUENTE: Con información de AFP

