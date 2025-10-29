miércoles 29  de  octubre 2025
DECLARACIONES

Antonio Ledezma: "El Nobel a María Corina es un reconocimiento a su liderazgo pacifista"

Ledezma celebró que la líder opositora fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz, al que consideró “un reconocimiento a su proceder pacifista

Ledezma en la presentación de su libro.&nbsp;

Ledezma en la presentación de su libro. 

Captura de pantalla / X / PP de Aragón @pparagon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZARAGOZA.– El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, criticó al régimen de Nicolás Maduro durante la presentación de su libro Operación Guacamaya. El retorno de los desterrados, que tuvo lugar el martes en el Palacio de La Aljafería, reportó el periódico ABC. En su intervención, Ledezma advirtió que el mandatario venezolano “ha transformado al Estado petrolero en un narcoestado” y lo definió como “una amenaza no solo para América, sino para el mundo entero, por sus alianzas con el narcotráfico y el terrorismo”.

Pero más allá de la denuncia, el dirigente opositor puso el foco en la figura de María Corina Machado, a quien calificó como el rostro legítimo de la resistencia democrática venezolana. Ledezma celebró que la líder opositora fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz, al que consideró “un reconocimiento a su proceder pacifista”.

Lee además
El activista Javier Cisnero, detenido en Caracas el 24 de octubre, fue un activista por la democracia en Venezuela. Padece de tuberculosis.
VENEZUELA

María Corina Machado denuncia "secuestro" de activista enfermo con tuberculosis
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

“Es una mujer que se sobrepuso a una inhabilitación arbitraria, que nunca abandonó la ruta electoral a pesar de todos los obstáculos que la dictadura colocaba en ese camino, que fue capaz de poner todo su caudal de energía, de voluntad de lucha, al servicio de la candidatura de Edmundo González”, expresó.

Según el exalcalde, ese laurel “lo comparte con millones de venezolanos que siguen apostando por la democracia y la libertad”.

Elecciones y legitimidad

Ledezma reiteró su convicción de que la oposición venció en las elecciones del 28 de julio de 2024, asegurando que “cerca de ocho millones de venezolanos sufragaron a favor de Edmundo González y María Corina Machado”. “Hay un pueblo que no se doblega, que tiene un liderazgo y proyectos como Tierra de Gracia, con el aval de la comunidad internacional, que no nos ha dejado solos”, afirmó.

En su visión, Venezuela se encuentra en una disputa existencial: “Lo que pasa en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal, no una simple competencia electoral, porque Maduro representa el maleficio del populismo”.

Democracia y seguridad internacional

Ledezma también hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a España, para valorar la democracia y no subestimarla: “Ojalá los pueblos como España entiendan lo que vale la democracia y los esfuerzos que hay que hacer para evitar perderla, para después lamentarse, como nos ocurrió a nosotros”.

Asimismo, subrayó que el respaldo de Estados Unidos y otros países democráticos frente al régimen de Maduro “no es solo un gesto solidario con Venezuela, sino una acción en defensa de su propia seguridad, porque Maduro trafica con toneladas de cocaína”.

Por una Venezuela libre

Durante la presentación de su libro, en el que narra la fuga de varios venezolanos asilados en la Embajada de Argentina, Ledezma reafirmó su esperanza en el retorno de millones de venezolanos para reconstruir el país.

“Venezuela tiene un inmenso futuro, lleno de posibilidades y oportunidades. Lo que nos une es la certeza de que vamos a regresar para ser protagonistas del proceso de reconstrucción de nuestro querido país”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pparagon/status/1983263882715246796&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alcaldeledezma/status/1983314506014175469&partner=&hide_thread=false

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado afirma que comienza "nueva era" de justicia y libertad para Venezuela y Bolivia

Antonio Ledezma presenta en Móstoles su libro "Operación Guacamaya y el retorno de los desterrados"

Javier Milei plantea acelerar tren de reformas tras victoria electoral en Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.
POLÍTICA

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Por Leonardo Morales
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil