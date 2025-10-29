Antonio Ledezma: "El Nobel a María Corina es un reconocimiento a su liderazgo pacifista"

ZARAGOZA. – El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma , criticó al régimen de Nicolás Maduro durante la presentación de su libro Operación Guacamaya. El retorno de los desterrados, que tuvo lugar el martes en el Palacio de La Aljafería, reportó el periódico ABC. En su intervención, Ledezma advirtió que el mandatario venezolano “ha transformado al Estado petrolero en un narcoestado” y lo definió como “una amenaza no solo para América, sino para el mundo entero, por sus alianzas con el narcotráfico y el terrorismo”.

Pero más allá de la denuncia, el dirigente opositor puso el foco en la figura de María Corina Machado , a quien calificó como el rostro legítimo de la resistencia democrática venezolana. Ledezma celebró que la líder opositora fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz, al que consideró “un reconocimiento a su proceder pacifista”.

“Es una mujer que se sobrepuso a una inhabilitación arbitraria, que nunca abandonó la ruta electoral a pesar de todos los obstáculos que la dictadura colocaba en ese camino, que fue capaz de poner todo su caudal de energía, de voluntad de lucha, al servicio de la candidatura de Edmundo González”, expresó.

Según el exalcalde, ese laurel “lo comparte con millones de venezolanos que siguen apostando por la democracia y la libertad”.

Elecciones y legitimidad

Ledezma reiteró su convicción de que la oposición venció en las elecciones del 28 de julio de 2024, asegurando que “cerca de ocho millones de venezolanos sufragaron a favor de Edmundo González y María Corina Machado”. “Hay un pueblo que no se doblega, que tiene un liderazgo y proyectos como Tierra de Gracia, con el aval de la comunidad internacional, que no nos ha dejado solos”, afirmó.

En su visión, Venezuela se encuentra en una disputa existencial: “Lo que pasa en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal, no una simple competencia electoral, porque Maduro representa el maleficio del populismo”.

Democracia y seguridad internacional

Ledezma también hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a España, para valorar la democracia y no subestimarla: “Ojalá los pueblos como España entiendan lo que vale la democracia y los esfuerzos que hay que hacer para evitar perderla, para después lamentarse, como nos ocurrió a nosotros”.

Asimismo, subrayó que el respaldo de Estados Unidos y otros países democráticos frente al régimen de Maduro “no es solo un gesto solidario con Venezuela, sino una acción en defensa de su propia seguridad, porque Maduro trafica con toneladas de cocaína”.

Por una Venezuela libre

Durante la presentación de su libro, en el que narra la fuga de varios venezolanos asilados en la Embajada de Argentina, Ledezma reafirmó su esperanza en el retorno de millones de venezolanos para reconstruir el país.

“Venezuela tiene un inmenso futuro, lleno de posibilidades y oportunidades. Lo que nos une es la certeza de que vamos a regresar para ser protagonistas del proceso de reconstrucción de nuestro querido país”, concluyó.