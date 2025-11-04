martes 4  de  noviembre 2025
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani se convertirá el próximo 1 de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, ganó este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 50 % de los votos, en la más seguida de las contiendas locales de esta jornada en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia.

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, venció al exgobernador del estado, el centrista demócrata Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa, de acuerdo con las primeras cifras difundidas por la oficina electoral de la Gran Manzana.

Lee además
Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah
Steven Meiner, reelecto como alcalde, llega al Ayuntamiento de Miami Beach junto a su equipo en una jornada llena de entusiasmo.
ELECCIONES

Candidato Steven Meiner llega al City Hall y reafirma su compromiso con los residentes de Miami Beach

Se convertirá el próximo 1 de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, una situación que muchos temen.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes.

Mamdani se autodenomina "socialista" e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Tras conocerse los resultados, había un ambiente festivo entre sus seguidores reunidos en un histórico lugar de conciertos en Brooklyn, mientras esperan que el político de 34 años se dirija al público.

Trump hizo una intervención de última hora en la carrera, llamando a Mamdani —quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero— "enemigo de los judíos".

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

El candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, quedó tercero tras semanas en las que Cuomo le insistió en que se retirara para aumentar sus posibilidades.

"Es tan típico de Andrew, siempre culpa a los demás por sus fracasos", dijo Sliwa antes de los resultados. "Por supuesto que me va a culpar".

Temas
Te puede interesar

Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Trump firma orden que reduce aranceles a China por tráfico de fentanilo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

"Encuesta confirma el colapso del régimen de Maduro" afirma experto

Te puede interesar

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ACUERDOS

Trump firma orden que reduce aranceles a China por tráfico de fentanilo