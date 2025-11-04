El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.

NUEVA YORK — El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, ganó este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 50 % de los votos, en la más seguida de las contiendas locales de esta jornada en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia.

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, venció al exgobernador del estado, el centrista demócrata Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa, de acuerdo con las primeras cifras difundidas por la oficina electoral de la Gran Manzana.

Se convertirá el próximo 1 de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, una situación que muchos temen.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes.

Mamdani se autodenomina "socialista" e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Tras conocerse los resultados, había un ambiente festivo entre sus seguidores reunidos en un histórico lugar de conciertos en Brooklyn, mientras esperan que el político de 34 años se dirija al público.

Trump hizo una intervención de última hora en la carrera, llamando a Mamdani —quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero— "enemigo de los judíos".

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

El candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, quedó tercero tras semanas en las que Cuomo le insistió en que se retirara para aumentar sus posibilidades.

"Es tan típico de Andrew, siempre culpa a los demás por sus fracasos", dijo Sliwa antes de los resultados. "Por supuesto que me va a culpar".