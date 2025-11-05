Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.

MIAMI — Estados Unidos se enfrenta a una elección entre " comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al día siguiente de una amplia victoria de los demócratas en los estados de Nueva Jersey, Virginia y la ciudad de Nueva York , donde fue electo el socialista del Partido Demócrata y musulmán Zohran Mamdani.

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de extrema izquierda en Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, venció al exgobernador del estado, el centrista demócrata Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa. Se convertirá el próximo 1 de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, una situación que muchos temen.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes.

"Nos ocuparemos de ello", lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito sin decir cómo lo hará.

El martes, tras conocer los resultados de las elecciones, el presidente Trump reaccionó al revés de los republicanos. "'Trump no estaba en la boleta, y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los demócratas "kamikaze"

Estados Unidos entró el miércoles en su trigésimo sexto día de parálisis presupuestaria, superando así el récord del cierre del gobierno más extenso de la historia del país, establecido en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump.

Desde el 1 de octubre, cuando expiró el presupuesto federal, los republicanos y demócratas del Congreso no logran ponerse de acuerdo para levantar este bloqueo que deja a cientos de miles de funcionarios en situación de desempleo técnico, perturbó el pago de las ayudas sociales e incluso desestabilizó el tráfico aéreo.

Los demócratas exigen la aprobación de miles de millones de dólares que serían destinados para la atención de salud de inmigrantes indocumentados.

Trump culpó a los demócratas "kamikaze" (acción temeraria con propósitos suicidas) por el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, que superó el récord de 35 días establecido durante su primer mandato.

"Acabo de regresar de Japón", dijo el presidente republicano durante un desayuno de trabajo en la Casa Blanca. "Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo", aseguró en alusión a las acciones de los demócratas.

¿Cierre del espacio aéreo?

En los aeropuertos, la situación se está volviendo cada vez más crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

"En una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo... verán retrasos masivos en los vuelos", advirtió el ministro.

Los programas de asistencia social también se han visto afectados.

La justicia federal conminó al gobierno a distribuir las ayudas, después de que Trump sugiriera que podría no hacerlo.

"Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición insostenible", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

FUENTE: Con informaciòn de AFP