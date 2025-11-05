Aumenta la cifra de muertos a 11 por el accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

WASHINGTON - Al menos once personas murieron y varias más resultaron heridas por el accidente de un avión de carga poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, anunció el miércoles el gobernador de ese estado.

El número de muertos "asciende a 11. Me temo que llegue a 12, posiblemente para el final del día", dijo Andy Beshear, que señaló que se siguen las tareas de búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos.

El avión explotó cuando se precipitó el martes contra negocios cercanos aeropuerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente.

"Caos masivo"

El accidente ocurre en medio de uno de los cierres de gobierno más largos en la historia de Estados Unidos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre "caos masivo" debido a la falta de personal de control aéreo.

"Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", dijo Duffy a periodistas.

En un comunicado en X, Duffy calificó las imágenes del accidente como "desgarradoras", y añadió: "Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Louisville y la tripulación del vuelo afectada por este horrible accidente".

"Daños estructurales"

Autoridades locales informaron el martes que un edificio cercano al siniestro sufrió daños estructurales, posiblemente por la explosión tras el impacto.

Las autoridades ordenaron el confinamiento de las comunidades en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) alrededor del aeropuerto, como medida preventiva ante los incendios y la posible dispersión de restos.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran investigando las causas del accidente, mientras UPS aseguró que colaborará plenamente con las autoridades federales.

“Estamos al tanto del incidente del vuelo 2976 y trabajamos estrechamente con las agencias competentes para determinar las causas”, indicó la compañía en un comunicado, expresando su preocupación por los tripulantes y sus familias.

"Pudo ser peor"

El avión, cargado con unos 38.000 galones de combustible para el vuelo de larga distancia a Hawái, estuvo a punto de impactar contra una importante planta de ensamblaje de vehículos Ford que emplea a unas 3.000 personas, adyacente a las instalaciones de Worldport de UPS.

"Podría haber sido significativamente peor", dijo el gobernador Beshear sobre la tragedia.

Los vuelos fueron anulados el martes por la noche pero retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, anunció el miércoles por la mañana el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió la operación de clasificación de paquetes en esa sede por segundo día consecutivo.

La empresa viaja a 200 países con casi 2.000 vuelos diarios y una flota de 516 aviones, de los cuales posee 294 y alquila el resto.

"Accidente aéreo"

El siniestro ocurrió apenas un mes después de otro accidente aéreo que involucró a un avión de carga en Hong Kong, donde dos personas murieron tras salirse de la pista durante el aterrizaje.

Los aviones MD-11, ampliamente utilizados por empresas de transporte aéreo, han estado involucrados en varios incidentes a lo largo de los años debido a su complejidad de manejo durante el despegue y aterrizaje, lo que ha llevado a que algunas aerolíneas los retiren gradualmente de servicio.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press