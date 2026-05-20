Emplazan a Jorge Rodríguez desde EEUU a que aclare si Alex Saab fue o no diplomático de Venezuela

MIAMI .- El exsubsecretario de Financiación de Terrorismo del Departamento del Tesoro de EEUU , Marshall Billingslea, salió al paso del caso del empresario colombiano Alex Saab en Venezuela y emplazó al chavista Jorge Rodríguez , presidente del Parlamento, a que aclare si Saab fue o no un diplomático venezolano.

Billingslea en un mensaje en la red X, se refirió a declaraciones de Rodríguez en un video, quien en 2022 consideró “una barbaridad jurídica” de la justicia estadounidense el haber desconocido la inmunidad diplomática de Saab, cuando este empresario colombiano y protegido por el régimen de Venezuela fue detenido en 2021.

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“Quiere decir que EEUU puede decidir apresar a un diplomático en la condición que le dé la gana”, dijo el diputado chavista, según el video que posteó el político republicano.

Alex Saab es o no es

“Supongo que Alex Saab no era un diplomático venezolano, después de todo, ¿verdad?”, escribió el investigador del Instituto Hudson al aludir directamente a las actual posición de Caracas de negar la nacionalidad venezolana e investidura diplomática, tras entregar a la justicia de EEUU a quien fue el testaferro de Maduro.

El breve mensaje de Billingslea, considerado uno de los arquitectos de las sanciones contra el régimen de Maduro, se interpreta como una señal de que el gobierno de Trump sigue de cerca las reacciones contradictorias de los funcionarios de Venezuela frente al caso Saab.

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FUENTE: Con información @M_S_Billingslea, red X