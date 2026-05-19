martes 19  de  mayo 2026
POLÍTICA

María Corina Machado advierte que el descontento ciudadano continúa creciendo

La dirigente opositora afirma que el descontento social en Venezuela crece en medio de la inflación, los bajos salarios y la persecución política que persiste en el país caribeño

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

EFE/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINTON.- La Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes que la esperanza de una transición democrática sigue conteniendo la tensión social en Venezuela, en medio de la represión del chavismo y de una crisis económica que calificó de “terrible”.

Durante su participación en la Conferencia de las Américas, celebrada en la capital estadounidense, Machado sostuvo que el deseo de cambio político, especialmente entre los jóvenes venezolanos, evitó un mayor estallido social dentro del país.

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“Toda esta tensión, esta inestabilidad social se ha contenido porque los jóvenes creen que habrá transiciones democráticas pacíficas”, expresó la dirigente opositora durante el foro.

Machado advirtió que el descontento ciudadano continúa creciendo y aseguró que pronto los venezolanos comenzarán “a alzar la voz” frente al chavismo. Sin embargo, insistió en que persiste la persecución política y denunció que la administración encabezada por Delcy Rodríguez mantiene a “cientos” de presos políticos encarcelados.

Crisis económica y unidad social

“La situación económica es terrible, es algo que quiero dejar claro. Aquí estamos hablando de una tasa de inflación del 600%. Estamos hablando de maestros que ganan un dólar al día, con nuestros hijos yendo a la escuela dos veces por semana”, afirmó.

La líder opositora venezolana también destacó lo que considera una amplia cohesión social en torno a la necesidad de una transición política en el país.

“No existe ninguna otra sociedad en la región que esté tan enfocada como lo está actualmente la venezolana. Este es un país en el que el 90% de la población se encuentra unida en torno a unos valores, así como al deseo de recuperar la libertad y traer de vuelta a casa a nuestros hijos”, señaló.

Relación con Estados Unidos

En materia internacional, Machado reiteró su respaldo a la administración del presidente Donald Trump y aseguró que una futura Venezuela democrática buscará fortalecer su relación con Washington en áreas como seguridad, migración, energía y comercio.

“Convertiremos a Venezuela en el aliado más fuerte que los Estados Unidos haya tenido jamás en la región: en materia migratoria, de seguridad, energética, comercial y democrática”, sostuvo.

“Renacimiento de la nación”

Machado aseguró que Venezuela puede pasar “de ser el centro neurálgico de la criminalidad en las Américas” a convertirse en un eje energético y tecnológico del hemisferio occidental. También se refirió a las fases planteadas por Washington tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en enero pasado y aseguró que el país avanza actualmente entre las etapas de estabilización, reconstrucción y transición.

Sin embargo, indicó que su equipo trabaja en un objetivo más amplio que definió como el “renacimiento de la nación”, enfocado en la recuperación institucional, económica y social de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE

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