María Corina Machado tras imputación en su contra: "el régimen sabe que es insostenible"

"Evidentemente, el régimen, que cada día se da cuenta de que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. Mientras más débiles están, más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación", afirmó Machado, luego de hacer un recuento por los recientes respaldos de la comunidad internacional a favor de la democracia y la presencia de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en el pais.

En su mensaje, la líder opositora se refirió al acoso constante por parte de fuerzas policiales contra la Embajada de Argentina en Caracas, sede diplomática en la que se encuentran refugiados seis activistas políticos desde hace ocho meses cuando el régimen de Maduro ordenó el arresto de los militantes de Vente Venezuela.

"Esto es una demostración de que saben que el tiempo se les acabó, de que saben que esto no tiene vuelta atrás. (…) Venezuela ya decidió. Edmundo González (candidato opositor) es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo", reiteró Machado.

Ésta ha sido una gran semana para la causa por la Libertad de Venezuela. Hemos tenido grandes logros.



La respuesta del régimen fue proporcional a su debilidad. Avanzamos!!!

Arremetida del régimen contra Machado

La dictadura, a través de la Fiscalía de Venezuela, inició una investigación contra Machado al acusarla de apoyar el proyecto de ley bipartidista titulado "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano" (en inglés: Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act), que fuerza un acrónimo para denominarla "Ley BOLÍVAR", aprobado por EEUU.

La normativa legal prohíbe a instituciones estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el régimen de Maduro.

El proyecto de ley fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran necesario "mantener las sanciones existentes contra el régimen" y ampliarlas para frenar el avance de la dictadura.