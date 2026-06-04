jueves 4  de  junio 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado reitera al chavismo que liderará la negociación en Venezuela y busca apoyo en Oslo

La opositora y Nobel de la Paz instó a Delcy Rodríguez a respetar "lo que el pueblo decide”; Oslo afirmó que la democracia es la única vía hacia la estabilidad

María Corina Machado fue recibida por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y conversaron sobre el proceso político de Venezuela, este 4 de junio de 2026

María Corina Machado fue recibida por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y conversaron sobre el proceso político de Venezuela, este 4 de junio de 2026

EFE

COPENHAGUE.-En medio de exigencias de condiciones electorales en Venezuela, la líder María Corina Machado insistió en que será la interlocutora en la negociación con la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, al tiempo que analizó con las máximas autoridades de Noruega, en Oslo, la situación política con miras a un proceso de transición hacia la democracia.

"Se dejó muy claro que yo tengo la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación", dijo la Nobel de la Paz este jueves a canal de Miami, EEUU, y añadió que esa es también la mejor opción para el chavismo, al explicar los alcances del Manifiesto de Panamá, documento presentado con la oposición democrática, en el cual asume el liderazgo del proceso.

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Advirtió que de no resolverse la situación política “insostenible” con una transición ordenada y pacífica, “cualquier cosa puede ocurrir” en Venezuela.

El Manifiesto de Panamá fija la posición estratégica de la oposición liderada por Machado quien reconoce en el documento el apoyo del gobierno de EEUU en la ruta hacia la transición, un proceso que sigue sin aclararse del todo en Venezuela.

María Corina Machado emplaza al chavismo

En un discreto emplazamiento, Machado afirmó que a Rodríguez le conviene que entender que debe respetar "lo que el pueblo decide", al aludir el liderazgo opositor consolidado tras las elecciones de julio de 2024 y cuyo triunfo soportado con actas, según lo afirmado, fue desconocido por Maduro.

"Si quiere negociar con otra persona, no está negociando con quien representa el pueblo de Venezuela en este momento y no es una negociación real", aseveró.

En Venezuela, el ministro Diosdado Cabello respondió al planteamiento de Machado, el primero de la gestión de Rodríguez al Manifiesto.

Seguidamente, Machado dijo que el chavismo "por una vía o por otra va a salir", tras afirmar que ya estaría en marcha "la desarticulación del sistema de represión y de corrupción" al mencionar avances como algunas liberaciones de presos políticos, aunque más de 400 continúan encarcelados.

“Con esa gente no estamos negociando nada”, y reiteró que no hay intención de abrir un canal de conversaciones con lo que calificó como sectores del “extremismo político”, según los reportes.

Oslo pide democracia en Venezuela

Tras la reunión de la líder opositora con las autoridades noruegas, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fijó la posición del gobierno en un comunicado.

“Un proceso democrático es el único camino para una estabilidad duradera y el avance de la democracia. Las reformas económicas deben ir de la mano con las democráticas. Para Noruega es importante resaltar que un verdadero avance en Venezuela exige democracia e instituciones fuertes”, indicó el texto citado por medios.

El primer ministro consideró “agradable” el reencuentro con la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, en diciembre pasado con motivo de la entrega del premio.

“Es útil escuchar cómo ve la situación política en Venezuela después de un semestre dramático”, dijo el primer ministro noruego que calificó de “inaceptable” la violación de derechos humanos en el país e instó a que se respete la voluntad de la población.

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